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擁擠吵雜經常誤點 美這5座機場最讓旅客緊張

編譯徐薏茹／即時報導
如果要前往讓人有壓力的機場，StressFreeCarRental執行長查諾克(John Charnock)建議預留充足的時間辦理登機報到和通過安檢，若情況允許，盡量在線上報到，節省時間。(歐新社)
如果要前往讓人有壓力的機場，StressFreeCarRental執行長查諾克(John Charnock)建議預留充足的時間辦理登機報到和通過安檢，若情況允許，盡量在線上報到，節省時間。(歐新社)

機場有大批人潮，航班經常延誤，特別容易成為旅客的焦慮來源，前往機場途中或在停車場遇到塞車，以及似乎永無止盡的安檢隊伍也令人緊張。

StressFreeCarRental.com最近公布「2024年美國機場壓力指數」(2024 USA Stressful Airport Index)，為美國最讓人感到壓力的機場排名。

為了決定排名，StressFreeCarRental分析國內15個最受歡迎機場的五大引發壓力因素，包括2022年乘客人數、一周停車費用、服務目的地數量、Flightradar24網站的機場乘客評級，以及到市中心的距離。

如果要前往讓人有壓力的機場，StressFreeCarRental執行長查諾克(John Charnock)建議預留充足的時間辦理登機報到和通過安檢，若情況允許，盡量在線上報到，節省時間。

以下是機場壓力指數排名最高的五個機場。

5. 洛杉磯國際機場(LAX)

洛杉磯國際機場2022年的乘客量為3230萬人，壓力指數為47。這一機場飛往189個目的地，儘管對旅客來說很方便，但到達機場並不容易，尤其洛杉磯的交通臭名昭著。LAX在入境、海關和食物選擇方面，也是Flightradar24滿意度最低的機場之一。

4. 丹佛國際機場(DEN)

作為美國最大的機場，DEN也是第三繁忙和第四有壓力的機場，2022年的乘客量為3370萬人；DEN飛往219個目的地，增加了機場的壓力水平，值得慶幸的是這裡的停車便宜，一周約54元，旅客可以開車45分鐘前往丹佛市中心，或是花37分鐘搭機場鐵路到丹佛聯合車站(Denver Union Station)。

3. 達拉斯/福和市國際機場(DFW)

DFW是全美第二繁忙和第二大的機場，2022年的乘客量為3370萬人，飛往258個目的地，增加了壓力。但是在Flightradar24，DFW的評分為84%，乘客表示，儘管機場很擁擠，但容易到達，且通過預先安檢計畫(TSA)很方便。該機場還有許多休息廳和食物可選擇。

2. 紐約市甘迺迪國際機場(JFK)

2022年JFK的乘客量為2690萬人，飛往193個目的地，因昂貴的停車費用和難以抵達而被評為壓力第二大。由於Wi-Fi服務、安檢和入境及海關的體驗不佳，JFK在Flightradar24的評分是排行榜上最低的機場之一。

1. 芝加哥歐海爾國際機場(ORD)

ORD的2022年乘客量為3310萬人，飛往249個目的地；該機場一周的停車費用為281元，昂貴的停車成本以及與市中心的距離令乘客備感壓力。從芝加哥市中心到機場約需要一個小時的車程，或45分鐘的火車車程。

洛杉磯國際機場 JFK 芝加哥

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