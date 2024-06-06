喵星人的天堂 日本田代島景觀獨特

日本東北海岸的一個小島，已成為新的「貓奴聖地」，遊客們造訪一座神社、祭拜不同於當地神祇的貓神。美聯社

日本東北海岸的一個小島，已成為新的「貓奴聖地」，遊客們造訪一座神社、祭拜不同於當地神祇的貓神。美聯社報導，日文發音Neko Jinja意為「貓神社」（Cat Shrine），將貓神話為田代島（Tashirojima）的守護神，因為島上的貓比人還多。

傳說該島過去以養蠶聞名，農民養貓是因為貓能趕走老鼠，保護蠶繭不受侵害。島上的漁民也相信貓能帶來好運，包括帶來大量漁獲。而另一個傳說是，漁民在出海前會觀察貓的行為，以瞭解當日天候狀況。

島上居民長期與貓和平共處，但某日一位漁民在工作時不小心傷到一隻貓；居民因憐憫貓不幸遇害，便蓋了神社來紀念牠。

一隻貓走過日本東北部石卷市田代島貓神社的祭壇。美聯社

田代島隸屬宮城縣石卷市，在2011年3月11日發生9級大地震後，海嘯摧毀了整個地區，讓田代島因此廣為人知。

據石卷市的網站介紹，田代島上住著100多隻貓和約50個人。在島上兩個港口間有條長約1.2英里的馬路，經常可見喵星人在此慵懶地梳理毛髮，或彼此嬉鬧玩耍。