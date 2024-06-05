老饕和愛酒者嚮往 加州酒鄉省錢遊

示意圖。Image by Важна Важна from Pixabay

想要暢遊加州 酒鄉(Wine Country)的民眾，善用航空公司優惠與信用卡 優惠，可以輕鬆省錢又玩得盡興。

「早安美國」（GMA）網站報導，酒鄉無盡的品酒活動與美食佳肴以及讓人心情放鬆的美景，是葡萄酒愛好者和美食家心中夢寐以求的旅遊目的地。現在消費者可以透過許多方式，前往當地來一趟省錢又有吃飽喝足之旅。

首先，當地位於舊金山以北，國內各地許多班機都可飛到北加州，而且只需短暫的中途停留，許多人還可以預算有限的方式前往當地，加上酒鄉的旅遊旺季為3到5月以及8到10月，避開這些時段還可以省下不少錢。民眾可查詢達美航空(Delta Air Lines)網站，取得多種套裝優惠資訊。

在酒鄉，除了納帕(Napa)與索諾瑪(Sonoma)兩處主要景點，有許多地區可以前往一遊，其中索諾瑪花費更為便宜。位於索諾瑪酒鄉中心點的「火鶴度假村及水療中心」(Flamingo Resort & Spa)整個夏天都提供許多優惠，讓遊客可以享受水療、健康活動、餐點等服務。索諾瑪酒鄉(Sonoma Wine Country)是葡萄酒和饕客的天堂，該地區大約有475座葡萄園，為愛酒者提供了充足的品嘗機會。遊客可在多數地方以每人花費約100美元方式預訂餐位，或前往Big John's Market自行挑選起司、水果及其他小吃，再前往開放野餐的酒莊繼續下面行程。

至於想要選擇更適合小朋友體驗的遊客，則可以前往「西部之旅：索諾瑪塞倫蓋蒂」(Safari West : The Sonoma Serengeti)，這裡擁有超過400英畝的廣闊土地，是許多動物生存的地方，當中包含了超過90種不同的物種，例如非洲羚羊、靈長類動物與鳥類等。GMA讀者若使用「GMAKIDS20」代碼預定兒童西部之旅，還可享20%優惠。

凡持有Visa Signature或Visa Infinite信用卡的人，品酒還可享有買一送一優惠。另外，想要體驗超速快感的遊客，則可以前往索諾瑪賽車場(The Sonoma Raceway)，遊客接受25分鐘安全課程後，租用一輛跑車，便可在專業教練的陪同下實際在賽道上奔馳3至4圈。