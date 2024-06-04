旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位

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每位搭機旅客都希望享受商務艙或其他升等艙位帶來的額外腿部空間與設施，但現實是大多數旅客都在努力節省預算 。那麼在飛機上的眾多經濟艙座位中，哪些才是最佳選擇？網路媒體哈芬登郵報（HuffPost）採訪旅行專家，他們分享了在搭機時通常會選擇的最佳座位。

想要睡個好覺，靠窗是王道

旅遊網站Packs Light創辦人貝克福德（Gabby Beckford）表示，他總是預訂飛機靠窗的座位。他說，顯然沒有人會喜歡中間的座位，而靠窗可以讓他較為自在舒適，也更容易入睡。

坐在靠窗的位置，便可以把頭倚在艙壁休息，也不會因同排乘客起身上廁所而被打擾。旅遊部落客蘇薩格（Esther Susag）表示，如果他知道飛行途中能觀賞到美景，便會選擇靠窗的座位，例如將飛越大峽谷或在馬爾地夫降落，或許希望有機會在不轉動脖子的情況下欣賞美景。

如果討厭亂流，就考慮機翼

靠窗座位還有其他優勢，尤其是在機翼上方的位置。旅遊部落客西恩·劉（Sean Lau）說，身為有飛行恐懼症的人，他總是喜歡坐在機翼上方的靠窗座位。他說，最近才知道，由於靠近飛機重心，這個位置常是最平穩的；此外，能夠打開遮陽板，有機會望向窗外，也讓他感到安心。

盡量坐在前面的位置

貝克福德表示，他盡量坐在前面的位置，較容易找到放隨身行李的空間。他說，他經常隨身攜帶行李，不想被要求托運。

離飛機前排越近，登機與下機的時間也就越短，不過有一點要注意。Travelmation旅行社負責人達克沃斯（Adam Duckworth）表示，如果坐在第一排靠艙壁的座位，連手提包也要放在頭頂行李箱，如果不希望貴重物品離身，就不要預訂這個座位。

避開最後幾排座位

西恩·劉說，即使不能訂到靠近前排的座位，也要盡可能避開飛機的最後幾排，因為那是最顛簸的地方，還得忍受其他旅客使用廁所時發出的聲響；此外，最後一排座椅不一定都能躺下。

想要伸展或出入方便，就選走道座位

美食旅遊部落客狄潔瑟思（Jessica van Dop DeJesus）說，長途飛行時，有幾個原因讓她更偏愛走道座位。首先，下飛機更快速；其次，可以更方便地使用頭頂行李箱；第三，如果喜歡站起來伸展身體，或者需要經常上廁所，走道座位出入方便，不用擔心影響其他旅客。