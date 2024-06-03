奢華頭等艙 這5家航空公司最貴

阿提哈德航空（Etihad Airways）。路透

別讓貧窮限制了想像，即使現在搭機只能坐經濟艙，也不妨瞭解一下只有1%最富有的人才能享受的頭等艙待遇。理財網站Go Banking Rates報導，隨著頭等艙越來越高級，機票也越來越貴，以下是最奢華的五家航空公司頭等艙：

1. 阿提哈德航空（Etihad Airways）

如果想找最豪華的頭等艙，阿提哈德航空絕對是不二之選，A380客機提供儼然「空中公寓」的頭等艙The Residence。每個公寓都有三個獨立空間，包括有真皮沙發的寬敞起居室、搭配雙人床的臥室以及淋浴間；但這不是全部，還有專職管家全程服務。

以12月從阿提哈德官網預訂5月中旬紐約飛往阿布達比的航班為例，頭等艙的單程票價約9000元至1萬元；至於The Residence，每段航程需多加3000元，總共約2.4萬元。

2. 阿聯酋航空（Emirates）

許多人很難在飛機上好好睡一覺，但搭乘阿聯酋的A380絕無這個問題。這家總部位於杜拜的航空公司提供的「私人套房」採用電子拉門，而非許多航空公司的布簾；此外，為了讓旅客在抵達目的地時神清氣爽，還提供一套保濕睡衣。

旅行社Four Hundred Travel創辦人艾布拉姆斯（Tony Abrams）說，旅客可享受由機上主廚準備的美食及精選的美酒與香檳；阿聯酋以在頭等艙配備豪華淋浴間而聞名，為旅客提供在長途飛行中獨特的盥洗體驗。

旅遊網站「奢華旅行專家」（The Luxury Travel Expert）稱，阿聯酋頭等艙往返機票的價格從5000元至2.5萬元不等。

新加坡航空是另一家提供奢華飛行體驗的航空公司，預訂A380客機的頭等艙套房雖然要花不少錢，但寬敞的套房中不僅有張旋轉椅，還有獨立的單人床；如果攜伴，可預訂兩間，隔板會被移開，將單人床改裝成雙人床。每個套房都有坐式盥洗台，可以在降落前梳洗一番。

密沙基恩表示，新航的套房是帶有拉門的獨立臥艙空間、完全躺平的床鋪、真皮座椅及美食餐飲服務。在新加坡至紐約等航線上，頭等艙的票價從1.5萬元起跳。

4. 國泰航空（Cathay Pacific）

國泰航空根據航線與時間的不同，頭等艙票價可達3萬元或更高。國泰航空的頭等艙體驗也很奢華，6個可平躺的座椅，每個都配有英國高端品牌Bamford 600 針數（譯註：針數越高觸感越滑順，一般為400針數）的床單；此外，還提供睡衣、拖鞋與 Bamford 護膚品。

國泰航空以機上餐食選擇豐富而聞名，此外，葡萄酒的種類繁多，也完勝其他競爭對手。

5. 漢莎航空（Lufthansa）

漢莎航空預計今年秋季推出全新的Allegris頭等艙套房，足與前四家航空公司媲美，旅客可選擇Suite或Suite Plus。套房將配備可完全關閉的門及可改當床的超寬座椅，還有32吋4K電視與專屬衣櫃，可存放隨身行李。

Suite Plus是伴侶同行的理想選擇，配有兩個超寬座椅，可變成一張雙人床；還擁有一台43吋4K電視與無線充電設備。