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3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺

編譯周靜芝 / 即時報導
Photo by Hanson Lu on Unsplash
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經濟艙座椅的腿部空間窄小是眾所皆知的事，而把椅背放倒躺下，則被視為嚴重的NG行為，因為這會妨礙到坐在後方的乘客。

新聞週刊（Newsweek）採訪了擁有私人飛行執照的航空專家沃許（Sean Walsh），了解經濟艙旅客如何能舒適地睡個好覺；以下是沃許提供的三個秘訣：

1. 選擇合適的座位

選擇合適的座位是在經濟艙享有舒適睡眠與休息的最重要一步。沃許表示，對多數人來說，靠窗座位通常是最好的，因為可倚著艙壁睡覺，同時更能控制遮光板。

沃許說，另外還可選擇經濟艙的後排座位，這個區域通常人流較少；因為更安靜，在這裡可能更容易入睡，且有足夠的空間睡得更舒適。如果不在意多花點錢，不妨在長途飛行時付費選座，這樣就可以提前預訂自己想要的座位。

2

. 穿著舒適

這位航空諮詢網站 Pilot Passion的創辦人表示，旅客應該注意搭機時的穿著，因為這將影響在飛行途中的舒適度。

舒適寬鬆的衣服通常能讓人感覺放鬆、行動更加自如，進而更容易在飛機上入睡。沃許說，穿著寬鬆透氣的衣服，還可降低長途飛行中出現血栓的風險。

3. 不要在用餐時間睡覺

沃許指出，旅客不僅要注意穿著什麼、坐在什麼位置，如果想在空中好好休息還必須聰明地選擇睡覺的時間，例如不要選在用餐時間，以免被打擾。

或許對有些人來說，不在飛機上用餐更容易入睡，並且在起飛後能有更長的睡眠時間。沃許說，要想讓這個方法奏效，上飛機前一定要吃飽，以免飛行中被飢餓感喚醒。

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