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聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

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聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

編譯周靜芝 / 即時報導
郵輪。Image by Alexis_S from Pixabay
郵輪。Image by Alexis_S from Pixabay

一名郵輪工作人員分享了聰明的旅客在登船度假前一定會做的4件事。英國每日郵報（Daily Mail）報導，28歲的莎瑟頓（Lucy Southerton）來自伯明翰（Birmingham），有9年郵輪工作經驗的她，經常在YouTube的「Cruising As Crew」頻道分享對旅客及工作人員的建議。

從及時做好準備到為緊急情況應變，莎瑟頓以自己的專業，建議旅客如何充分享受海上假期，以下是她提供的4個小竅門：

1. 盡早抵達登船地點

莎瑟頓表示，搭郵輪旅行時，旅客應提早抵達登船地點，以免前往途中為交通所困。她說，最好盡可能早地抵達郵輪登船的地點，建議在預定啟航的前兩天抵達。

她說，許多人為了節省額外的旅館費而避免這樣做，但這筆錢總是比可能錯過郵輪登船時間的損失便宜得多。

2. 挑選合適的郵輪

莎瑟頓接著提醒旅客在計畫郵輪之旅時，聰明挑選所搭乘的郵輪。她說，郵輪公司旗下的船舶主要分為四種：大眾（平價）郵輪、高級郵輪、小型郵輪與超豪華郵輪。

她指出，雖然預訂最便宜的郵輪可在前期省下一大筆錢，但一些以低價為招徠的郵輪公司，可能會讓旅客在船上付出更多額外的費用。

莎瑟頓強調，與較高等級的郵輪相比，大眾郵輪的餐食、飲料與娛樂項目都可能需增加額外費用，她提醒旅客在這方面提前做好規劃。

3. 購買旅行與醫療險

莎瑟頓建議精明的旅客，在支付郵輪假期費用後，盡快購買旅遊與醫療保險。她說，她在工作期間最感難過的是，不時目睹許多旅客在發生緊急意外情況時沒有必要的保險。

她警告說，旅客解決這些問題或搭飛機返家，可能要花費數千元；此外，在郵輪上就醫也所費不貲，她建議可帶個小急救箱，裝些止痛藥、藥膏與萬用治療霜Sudocrem等，以便應付任何小傷小病。

4. 選擇適當的艙房位置

莎瑟頓最後的建議是，旅客應依據個人需求選擇適當的艙房位置。她表示，最好預訂一個附近都是艙房的位置，而非靠近公共區域的艙房。她說，即使是隔壁房間傳出的喧鬧聲，都遠比不上健身房、夜總會或泳池甲板下所發出的噪音惱人。

醫療保險 華郵 YouTube

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