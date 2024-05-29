搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

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搭乘飛機絕非長途旅行中最舒適的體驗，畢竟誰願意在一個增壓的金屬艙裡，與陌生人肩挨著肩坐在一起數小時呢？雖然如此，網路媒體Buzz Feed報導稱，還是有些方法可讓經濟艙的旅客也能有個較舒適的旅程。

增加腿部活動空間

信用卡 網站The Points Guy撰稿人葛瑞菲（Zach Griff）表示，首先要盡量增加個人活動空間，這代表要花多點錢買個較大空間的座位，或者策略性地選擇配置獨特的座位，例如靠近緊急逃生口或面對艙壁。

許多人喜歡坐在逃生口後的那排座位，因為可以有較大的空間，但記得避開逃生口前的那一排。葛瑞菲說，他絕不會選擇最後一排或逃生口前那一排，因為這些座位的椅背無法放倒，在選位前一定要注意。

增加坐在中間空位旁的機會

旅遊專家兼作家卡米娜（La Carmina）指出，她會盡可能在中間空著的座位旁找個靠走道或靠窗的座位。她說，有個空的中間座位在旁邊，就能多些伸展空間、睡得更好。

她透過尋找靠窗座位已被預訂的三人排座位，然後選擇空著的走道位來增加這樣的機會。

評估離廁所與廚房的遠近

葛瑞菲說，要考慮座位是否靠近廚房與廁所，這些都可能影響飛行途中的舒適度與睡眠品質。座艙配置圖上會標出它們的位置，除非不介意被燈光、聲響與氣味打擾，否則最好避開這些區域。

對靠窗或走道座位的偏好

葛瑞菲表示，一旦確定座位排數，就可挑選靠走道或靠窗的位子。走道位適合那些喜歡在需要時自由起身的人，而靠窗位子則適合喜愛欣賞風景以及將頭靠在艙壁休息者。

盡早選位

葛瑞菲說，最重要的是，一定要在預訂航班後盡快選位，越早越好；如果等臨近出發時再選位，會發現能選擇的越來越少。

他建議，使用航空公司聯名卡訂票，可獲得優先選位（preferred seat coupon）或快速通關服務，或免費升級座位，享有更大的活動空間。若預訂機票過程中無法選擇座位時，就盡早辦理登機手續。