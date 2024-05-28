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筆電卡在拿不到的地方 害這架班機晚一天才到目的地

編譯周靜芝 / 即時報導
圖為聯合航空班機。美聯社
圖為聯合航空班機。美聯社

今日美國報（USA Today）報導，日前一架聯合航空（United Airlines）飛越大西洋的航班，因有一台筆記型電腦卡在無法觸及的位置而改變航線，導致飛機延遲一天多才抵達目的地。

據航班追蹤平台FlightAware資料顯示，聯合航空12號班機於19日上午從蘇黎世要飛往芝加哥，飛行時間預計10小時，但約5小時後便在大西洋上空掉頭。 聯合航空發言人在接受訪問時指出，這架波音767飛機改道飛往愛爾蘭夏儂（Shannon），以解決因筆記型電腦「失蹤」所造成的潛在安全風險。該公司未說明這台筆記型電腦卡在哪裡。

擁有55年飛行經驗的航空技術專家艾默（Ross Aimer）表示，使用鋰電池的電子設備是極佳的電力來源，廉價且可靠，但不幸的是它們極不穩定；專業術語稱為「熱失控」（thermal runaway），就是著火的意思。

座椅的壓力或移動都可能導致筆記型電腦中的電池燃燒；一旦起火，即使將其浸入水中也無法熄滅，這就是機組人員擔心的：筆記型電腦會起火，而這顯然是飛機上不允許發生的狀況。

艾默說，由於機組人員執勤時間已達上限，航班不得不改在第二天起飛；一旦飛機改道，自然增加整個航程的時間。

聯合航空表示，他們為待在夏儂的157名乘客提供了酒店住宿，並安排另一架飛機於次日繼續飛往芝加哥。

艾默提醒搭機旅客，要非常、非常注意自己的電子設備，如果溫度超過正常值，要告訴機組人員。一些航空公司在機上備有專門的防火袋，以控制電子設備的起火。

聯邦航空管理局（FAA）已禁止將鋰電池（如行動電源、筆記型電腦或手機充電設備的電池）放入托運行李中，必須放在隨身行李內。FAA稱，2006年3月至2024年4月間，已證實發生530起涉及鋰電池導致冒煙、起火或過熱的事故，其中387起是在客機上。

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