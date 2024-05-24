體驗蓋茨堡戰場 國家公園管理局開放2棟內戰時期民宅住宿

蓋特茨堡國家軍事公園。Image by Bruce Emmerling from Pixabay

國家公園管理局(National Park Service)將從5月24日開始，開放蓋茲堡戰場(Gettysburg battlefield)上歷史悠久，屬於麥可．布希曼(Michael Bushman)與約翰．斯萊德(John Slyder)的兩棟內戰時期民宅，提供民眾住宿過夜。

蓋特茨堡國家軍事公園(Gettysburg National Military Park)負責人海斯特(Kristina Heister)在新聞稿中指出：「我們的遊客現在將擁有一個入住戰場上兩座歷史悠久房屋的絕佳機會。」

1863年7月2日，內戰蓋茨堡之役(Battle of Gettysburg)在這兩座民宅的周圍開打。

建於1808年的布希曼民宅，是一棟兩層樓加上磚塊的石造房屋。在南北戰爭期間，這棟房屋成了南方聯盟約翰貝爾胡德中將發動7月2日攻擊的集結地。

布希曼民宅在2017年進行了修復和更新，並曾在疫情 發前對外開放過夜住宿服務。在5月到10月的旺季期間，這棟有三間臥室、1.5套衛浴與設備齊全之廚房的民宅，每晚價格為400元，而在11月和12月期間的價格則是325元。

建造於1852年的斯萊德民宅，位於大圓頂丘(Big Round Top)下，設有一間帶有兩張雙人床的閣樓臥室、一間浴室和一間設備齊全的廚房；旺季價格每晚200元，11月和12月淡季期間則是每晚165元。

在1863年7月2日的蓋茨堡之役中，斯萊德農場的柵欄和石牆，被用作聯邦軍狙擊兵的防禦工事。

這次的房屋租賃計畫，是一個為期三年的測試項目，預計將會為公園的歷史建築物，提供維護和修復所需的資金。

有興趣民眾，可於5月24日起，透過recreation.gov上網訂房。