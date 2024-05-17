行李特別輕便？裸體郵輪明年初啟航

這家裸體郵輪專門公司將與挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)合作，承租載客量為2300人、長295公尺的挪威明珠(Norwegian Pearl)號，推出從邁阿密到加勒比海，為期11天的全新旅程，並計畫於2025年2月啟程。路透

搭乘郵輪出遊，行李中需要帶上那些物品？根據旅遊公司Bare Necessities即將推出的最新郵輪行程，你似乎不用帶太多東西。

這家裸體郵輪專門公司將與挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)合作，承租載客量為2300人、長295公尺的挪威明珠(Norwegian Pearl)號，推出從邁阿密到加勒比海，為期11天的全新旅程，並計畫於2025年2月啟程。

這艘「裸體大船」的行程包括巴哈馬(Bahamas)、波多黎各(Puerto Rico)和荷屬聖馬丁(St. Maarten)等地方，並承諾給參加的人帶來「千載難逢」的經驗。

Bare Necessities的官方網站上寫道：「跟以往一樣，我們很榮幸能為你提供『決定什麼都不穿』的奢侈選擇。」該公司在此之前，已經推出過超過75次全船裸體的郵輪旅程。

這次的裸體遊輪之旅，基本雙人房小屋起價為2000元，最貴的則是三房別墅，要價3萬3155元。

根據Bare Necessities，船上特色餐廳包括，一個可供裸體戶外用餐的大型自助餐區，同時還有一系列迎合每種裸體出遊風格的餐廳。

但裸體出遊者請注意，請勿預期航行全程都可保持裸體，並請遵守航程規則，包括在室內餐廳用餐時必須著裝，以及在包廂、泳池夾板和自助餐等地區請先舖上一條毛巾再坐下。

同時，船上還禁止「撫摸和不當觸摸」和「在港口其他船隻前裸體」。Bare Necessities也禁止性感內衣和「戀物癖服裝」，以及在未經過同意下，拍攝其他同船旅客。

「11天重返天體天堂之旅」計畫將於2025年2月3日從邁阿密出發，於14日返回。

Bare Necessities表示：「我們旨在提供輕鬆、娛樂和注重健康的度假機會，提供安全且自然的環境，讓大家可以欣賞，讚嘆和包容自然與人類最樸實的一面。」