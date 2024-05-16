持醫用剪刀刺傷3人 挪威郵輪員工在阿拉斯加被捕

挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)。示意圖，非當事郵輪。美聯社

根據檢察官的消息，一名男子被控在挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)上持醫用剪刀捅刺他人，該男7日被逮捕，被指控使用危險武器襲擊。

35歲的索戈尼(Ntando Sogoni)來自南非 ，是挪威安可號(Norwegian Encore)的員工，他被控6日持醫用剪刀刺傷三人，7日在阿拉斯加朱諾(Juneau)被逮捕。

根據阿拉斯加聯邦檢察官辦公室發布的新聞稿內容，同事注意到索戈尼「試圖調動一艘救生船」，之後將索戈尼送到船上的醫療中心做評估，但他變得「不理智」並且試圖離開，還攻擊警衛和護士。

檢察官指出，索戈尼抵達醫療中心時攻擊一名警衛，接著進入一間檢查室，檢查室內有一名75歲的美國女性正在接受治療。

索戈尼抓起一把剪刀，往該名女子的手臂、手部和臉部刺多刀，另外還刺傷介入的兩名警衛，一人頭部被刺，另一人的背部和肩膀被刺傷。

檢察官表示，傷者中沒有人出現危急生命危險的情況。

被控襲擊後，索戈尼被拘留並且關押在郵輪上的監獄 ，郵輪於朱諾停泊時被逮捕。

索戈尼近期受雇在挪威郵輪工作，在襲擊當天加入西雅圖 的安可號團隊。

阿拉斯加聯邦檢察官辦公室指出，索戈尼被控在海事和屬地管轄權範圍內持危險武器攻擊，若被判有罪，則面臨最多10年徒刑，每項罪最高可判25萬元罰款。