4個月訪28個國家 郵輪環球之旅2.5萬元起跳

公主郵輪（Princess Cruises）2026年的環球之旅，將締造該公司有史以來的新紀錄。美聯社

公主郵輪（Princess Cruises）2026年的環球之旅，將締造該公司有史以來的新紀錄。今日美國報（USA Today）報導，公主郵輪在為期114天的航行中將停靠52個港口，是造訪最多港口的世界巡航旅程。

該公司商務總監桑頓（Terry Thornton）在新聞稿中說明，此一環球之旅是為滿足旅客對更長航行、停靠更多異國城市日益增長的興趣，以及希望將其作為全包式體驗的一部分。

該郵輪將於2026年1月5日從佛羅里達州羅德岱堡（Fort Lauderdale）出發，搭乘可容納2000人的「珊瑚公主號」（Coral Princess）往返航行。旅客也可選擇於1月21日從洛杉磯 出發往返。

此行將航經六大洲、28個國家，途中將參觀45處聯合國教科文組織列為世界遺產的景點；行程還包括夏威夷檀香山、新加坡 、澳洲 雪梨等十多個港口的較晚登船，讓旅客有充裕的參觀時間，以及在香港過夜。

此外，珊瑚公主號將首次停靠菲律賓長灘島（Boracay），並將墨西哥恰帕斯（Chiapas）與葡萄牙亞速爾（Azores）群島的德爾加達（Delgada）納入此一新的環球旅程。遊客可以在船上享受各種異國風情的活動，如主題甲板派對和啟航派對、關於地中海歷史、藝術與二次大戰的講座等。

據該公司網站介紹，羅德岱堡往返航線目前起價為每人2萬5214元（兩人房），而洛杉磯出發的起價為2萬4004元。

在2024年10月31日前預訂的旅客將可獲得免費的「公主貴賓」服務，其中包括Wi-Fi、高級酒精飲料、特色咖啡等；兩名旅客每人各500元的船上消費抵用券以及當地機場接送服務等。