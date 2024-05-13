到日本自助旅行需要會日文嗎？日旅達人這樣說

疫後觀光潮加上日圓匯率持續探新低，日本京都吸引大批國際觀光客。記者楊德宜／攝影

疫情 後台灣人瘋日本 ，台灣交通部觀光 署公布統計，2023年1至11月，每3人出境就有1人是去日本。日旅達人林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，有網友問為什麼日文爛可以日本自助？去日本自助旅行，需要會日文嗎？林氏璧指出，大城市如東京完全沒問題，一句話都不用說，也根本不太需要說，因為到處都是漢字和地圖，不少網友也持相同看法。

林氏璧指出，有網友發問：為什麼日文爛可以自助？英文好？他請問網友：去日本自助旅行，需要會日文嗎？去韓國自助旅行，需要會韓文嗎？去泰國自助旅行，需要會泰文嗎？

林氏璧說，別的國家他不熟，他只說日本。林氏璧指出，大城市如東京完全沒問題，一句話都不用說，也根本不太需要說，到處都是漢字和地圖。打開google導航，一路暢行無阻，幾乎沒有需要問路的機會。

他進一步指出，日本自助對台灣人很好上手的原因之一，「就是我們看得懂漢字，」很多地名路線名都很好認，很多時候即使不懂都可以大概猜一下意思。

林氏璧表示，他曾說疫情後剛開放時，整體來說日本會說英文的從業人員減少了，但隨著旅客急速恢復，現在已經很有感的回升了，很容易找到會說英文甚至中文的服務人員。

網友留言回覆指出，有漢字真的差很多，同樣不熟該國語言，日本幾乎暢行無阻，但在韓國連點個餐都很辛苦。

另有網友表示，到處都有漢字可以猜，寫漢字筆談也稍微可以和日本人溝通，家裡長輩英文日文都不會，但比手畫腳也能在買東西且沒有迷路。

科技發達好處多，有網友說，現在google translate和google map這麼好用，真的不需要憂慮這麼多。只要有手機，什麼都不會也沒關係，一切都變簡單了。打開Uber 點出車，也不用跟司機溝通到目的地。

也有網友說，用日語講老半天，結果飯店櫃台一句：你可以說中文沒關係。也有不少民眾表示，店家發現你是外國人後馬上用英文溝通。

但有網友直指，雖然去日本自助旅行不一定要會日文，但不會日文很難玩得有深度，例如買東西要問商品等問題，或吃章魚燒不要加柴魚片等，不會日文很麻煩。