我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：以TikTok為鑑 Temu經營重心由美國轉向歐洲

民調：民主黨聯邦參議員候選人在4大關鍵州領先

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Jan Vašek from Pixabay
Image by Jan Vašek from Pixabay

消費者新聞與財經頻道（CNBC）專欄作者趙海倫（音譯，Helen Zhao），在2022年8月辭去了先前令人稱羨的工作；為療癒職業倦怠、尋找工作以外的快樂，她花了一年半時間與3.4萬元前往南美、亞洲旅遊。

趙海倫表示，在最初的幾個月，她奔波於旅行清單上的目的地，在阿根廷巴塔哥尼亞（Patagonia）徒步攀登白雪皚皚的山峰與冰川湖泊，在泰國泡溫泉。

但這種快感很快就消失了，她說，站在韓國濟州島壯觀的海岸懸崖上，實現了自己的夢想，卻覺得倦怠與空虛。那時她才意識到自己犯了個大錯：她改變了環境，卻沒有改變心態；她休假的方式與她在職場如出一轍，就像個工作狂。

趙海倫說，過去，她為追求更多成功與聲望而埋首工作，讓自己變得焦慮不安，無法活在當下；現在，她又重蹈覆轍，依精心策畫的行程，像軍事訓練般照表操課。

她說，如果想享受假期，就必須有所改變，以下是她改變休假與生活的三個關鍵步驟，以及學會如何在追求幸福與抱負間保持平衡。

1. 大幅縮減行程，轉移重心

趙海倫表示，倦怠感讓她清楚地認識到，需把願望清單削減一半，重質而不重量；如果不能真正享受假期，去那麼多地方又有何意義？

她說，她改變衡量成功的標準，重視是否真正享受當下、獲得平靜以及與他人相聚的時刻。

2. 選擇「錯過」熱門活動

趙海倫學會克制「錯失恐懼症」（Fear of Ｍissing Out, FOMO），只傾聽自己的需求，即使這會錯過許多在社群媒體上被炒得沸沸揚揚的活動。她把追求快樂放在首位後，才開始真正享受旅途中的一切。

3. 放棄邊旅行邊工作賺錢的嘗試

趙海倫指出，在旅行的前幾個月，她經常熬夜構思、推銷自行撰寫的故事點子，拚命想維持與工作的聯繫。但試圖同時處理多項任務，讓她更加精疲力竭，於是決定徹底放棄自由工作。

她說，建立一個與工作完全脫鉤的狀態對她幫助很大，現在花時間來休息玩樂，她一點也不會內疚；何況在工作時，可以有更充沛的體力與更好的創意。

社群媒體 冰川 泰國

上一則

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

下一則

回顧理財路 退休華人分享他應該更早做的5件事

延伸閱讀

幣安創辦人趙長鵬 被控洗錢判刑4個月

幣安創辦人趙長鵬 被控洗錢判刑4個月
聖荷西亞裔小學教師 去過193個國家 獲認證「環遊世界達人」

聖荷西亞裔小學教師 去過193個國家 獲認證「環遊世界達人」
聖荷西亞裔小學教師 環遊世界去過193個國家

聖荷西亞裔小學教師 環遊世界去過193個國家
房價中位數逾38萬創新高 購屋愈來愈難了

房價中位數逾38萬創新高 購屋愈來愈難了

熱門新聞

68歲的旅遊專家、電視名人Rick Steves身為百萬富翁，但他搭飛機堅持只坐經濟艙，因為他奉行平等主義。(翻攝Rick Steves YouTube頻道)

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

2024-05-06 22:38
Image by Miran Lesnik from Pixabay

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

2024-05-10 10:18
蕎麥麵。Image by ai subarasiki from Pixabay

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

2024-05-10 12:16
皇家加勒比海洋燦爛號（Radiance of the Seas）郵輪。美聯社

旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

2024-05-08 09:18
女子付費購買達美航空靠窗座位，登機後發現自己座位在機艙板旁邊。（取材自Reddit）

風景在哪？女子買機上靠窗座位 登機發現坐在一大片艙板旁

2024-05-10 19:05
根據《今購百科》資訊，這款福記紅豆紫米粥，一盒8包入，售價225元，開封即可食用。( 圖擷自《今購百科》)

好市多「紅豆紫米粥」短少1包 她懶得退貨：就當請你吃了

2024-05-06 19:50

超人氣

更多 >
12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
理財百科／29歲就財務自由 他分享5祕訣

理財百科／29歲就財務自由 他分享5祕訣
川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光
南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫