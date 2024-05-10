風景在哪？女子買機上靠窗座位 登機發現坐在一大片艙板旁

女子付費購買達美航空靠窗座位，登機後發現自己座位在機艙板旁邊。（取材自Reddit）

一名年輕女子付費購買達美航空 (Delta)班機靠窗座位，登機後發現自己的A12座位居然在機艙板旁邊，並沒有窗，於是上Reddit吐苦水。由於該班機客滿，空服員也無法替她換位，只好許諾替她換班機，但她是與全家出遊，故別無選項，許多看到貼文留言的人表示，能體會她的不爽。

每日郵報(Daily Mail)報導，這位女子分享她搭機的光景。她解釋說，A12座位安排在緊急逃生門之前，乘客照理該有窗子可看景色，還有額外的伸腿空間。

但是她走近自己座位時發現緊鄰緊急逃生門，根本是一大塊板子，沒有窗戶，她表示自己無比失望。而且班機客滿，沒有其他座位可選。

空服員說可以幫她安排別的航班，但她與全家同機出遊，當然不想換。女子表示，雖然叫人失望，但她也不會因此小題大做，只是有點不悅而已。

看到這則Reddit貼文的人留言表示，能體會到女子付錢卻沒窗景的難受。有人說自己以前搭達美，也碰過相同的事，後來接洽航空公司，公司賠償他幾千哩程來彌補。

另一留言的人表示，自己碰到一樣的事，當時她要搭機去哥斯大黎加，結果身邊是一扇艙門，而非窗戶，她氣炸了。

但另些Reddit用戶表示，女子付的額外費用，是坐到逃生艙門那一排，因此她對達美航空的不悅不成立。有人說，達美航空沒向靠窗座位收費，只為逃生道那排座位的額外舒適(Comfort+)空間收費，所以她多付的錢不包括靠窗。

但女子回應說，自己沒坐到逃生道那一排，那一排在她身後，而且有靠窗位及額外伸腿空間。

達美航空業務代表回應這起事件表示，假如那位乘客願意直接聯繫公司，提供更多細節，公司願意調查及做出補救。