我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：華人買房被當國安威脅 佛州新法引發歧視疑慮

「封口費」法官：川普再次違反噤言令 接下來恐坐牢

搭郵輪會暈船？選對客艙、準備藥…應對方法多

編譯徐薏茹／即時報導
預訂有窗戶的艙房，這樣就能遠眺地平線，或是呼吸新鮮空氣，有助於緩減動暈病的不適。Image by Kai Sender from Pixabay
預訂有窗戶的艙房，這樣就能遠眺地平線，或是呼吸新鮮空氣，有助於緩減動暈病的不適。Image by Kai Sender from Pixabay

暈船是動暈病(motion sickness)的一種，約翰霍普金斯大學生物醫學工程教授庫倫(Kathleen Cullen)表示，當視覺系統、內耳、肌肉中受器獲取的資訊有差異時，便會出現動暈病，例如在郵輪船艙內，雖然船在移動，但周遭環境可能看起來仍保持穩定。

動暈病的症狀可能包括噁心、頭暈和嘔吐。

雖然現代郵輪有減搖裝置降低晃動感，但一些航程可能較容易碰到波濤洶湧的水域。

Shellback Cruises老闆兼旅遊顧問的皮基特(Rusty Pickett)說：「如果要橫越大西洋前往英格蘭，北大西洋可能相當不好走，尤其是冬天。」德瑞克海峽(Drake Passage)是南極探險航程的特色航段，也是出了名的凶險，皮基特指出，在這裡船頭往往會上下顛簸，不過「船的底部、中間可將晃動減到最小。」

庫倫建議，預訂有窗戶的艙房，這樣就能遠眺地平線，或是呼吸新鮮空氣，有助於緩減動暈病的不適。

旅客可以隨身攜帶藥物或其他有幫助的療方，庫倫表示需要處方的東莨菪鹼(Scopolamine)貼片也可以幫助乘客度過顛簸，Dramamine等非處方藥也能派上用場。

這些藥品會讓使用者昏昏欲睡，旅客應該在旅遊前與醫師討論選擇。

用真正的薑製成的薑糖或薑汁汽水，或是指壓手腕帶可能也有幫助。

庫倫建議，登船後在船的外甲板眺望地平線，這是避免暈船的好方法。

疾病防治中心(CDC)也提供其他建議，包括躺下、閉眼和睡覺；限制攝取含咖啡因和酒精的飲品；少量多食；不抽菸。郵輪上通常有醫療人員，可以治療小症狀，船上也備有暈船藥。

疾病防治中心 咖啡 CDC

上一則

從缷貨工做起 他成沃爾瑪最年輕執行長的秘密是…

下一則

消費者抗通膨 助Aldi生意大好

延伸閱讀

4顆子彈忘在隨身包 美旅客在加勒比海地區面臨12年牢獄

4顆子彈忘在隨身包 美旅客在加勒比海地區面臨12年牢獄
佳欣旅遊帶您玩遍地中海六國

佳欣旅遊帶您玩遍地中海六國
全球旅遊中心 提供多種熱銷行程選擇

全球旅遊中心 提供多種熱銷行程選擇
遊輪專家 極品假期 推出維京河流遊輪清倉價

遊輪專家 極品假期 推出維京河流遊輪清倉價

熱門新聞

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

手機業者折扣 55歲以上者要把握

2024-04-29 11:36
Costco。示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

2024-04-30 20:45
花椰菜。Image by Lino Lombardi from Pixabay

專家說 這類蔬菜優於任何補品

2024-04-30 09:18
Photo by Pepi Stojanovski on Unsplash

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

2024-05-02 09:47
示意圖。Photo by Christina DiBernardo on Unsplash

地下室展開副業 夫婦生意做大現每年有450萬營收

2024-04-29 10:25
Photo by Anna Pelzer on Unsplash

想要精力充沛？營養師建議多吃這4類食物

2024-05-02 09:15

超人氣

更多 >
幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用

幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？
四大星座智商一流 雙子等同「情報蒐集機」 這類人扮豬吃老虎

四大星座智商一流 雙子等同「情報蒐集機」 這類人扮豬吃老虎
華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天