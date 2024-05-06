搭郵輪會暈船？選對客艙、準備藥…應對方法多

預訂有窗戶的艙房，這樣就能遠眺地平線，或是呼吸新鮮空氣，有助於緩減動暈病的不適。Image by Kai Sender from Pixabay

暈船是動暈病(motion sickness)的一種，約翰霍普金斯大學生物醫學工程教授庫倫(Kathleen Cullen)表示，當視覺系統、內耳、肌肉中受器獲取的資訊有差異時，便會出現動暈病，例如在郵輪船艙內，雖然船在移動，但周遭環境可能看起來仍保持穩定。

動暈病的症狀可能包括噁心、頭暈和嘔吐。

雖然現代郵輪有減搖裝置降低晃動感，但一些航程可能較容易碰到波濤洶湧的水域。

Shellback Cruises老闆兼旅遊顧問的皮基特(Rusty Pickett)說：「如果要橫越大西洋前往英格蘭，北大西洋可能相當不好走，尤其是冬天。」德瑞克海峽(Drake Passage)是南極探險航程的特色航段，也是出了名的凶險，皮基特指出，在這裡船頭往往會上下顛簸，不過「船的底部、中間可將晃動減到最小。」

庫倫建議，預訂有窗戶的艙房，這樣就能遠眺地平線，或是呼吸新鮮空氣，有助於緩減動暈病的不適。

旅客可以隨身攜帶藥物或其他有幫助的療方，庫倫表示需要處方的東莨菪鹼(Scopolamine)貼片也可以幫助乘客度過顛簸，Dramamine等非處方藥也能派上用場。

這些藥品會讓使用者昏昏欲睡，旅客應該在旅遊前與醫師討論選擇。

用真正的薑製成的薑糖或薑汁汽水，或是指壓手腕帶可能也有幫助。

庫倫建議，登船後在船的外甲板眺望地平線，這是避免暈船的好方法。

疾病防治中心 (CDC )也提供其他建議，包括躺下、閉眼和睡覺；限制攝取含咖啡 因和酒精的飲品；少量多食；不抽菸。郵輪上通常有醫療人員，可以治療小症狀，船上也備有暈船藥。