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4顆子彈忘在隨身包 美旅客在加勒比海地區面臨12年牢獄

編譯周芳苑／即時報導
加勒比海英屬土克凱可群島(Turks and Caicos)海灘景色。Image by kbmars from Pixabay
加勒比海英屬土克凱可群島(Turks and Caicos)海灘景色。Image by kbmars from Pixabay

奧克拉荷馬州遊客沃森(Ryan Watson)與妻子瓦萊麗·沃森(Valerie Watson)在加勒比海英屬土克凱可群島(Turks and Caicos)旅遊，誤將四顆打獵用子彈留在隨身行李袋裡，結果現在面臨12年監禁。

沃森夫婦的家人在募款平台GoFundMe 上表示，他們兩人本月稍早抵達土克凱可群島，與其他幾對夫婦一起慶祝沃森40歲生日。 夫婦到了機場，安檢人員在他們隨身行李裡發現四顆子彈。

沃森接受採訪時說，被發現的是他在狩獵旅途中用來打白尾鹿的彈藥，他不知道子彈還在包包裡。沃森太太4月23日獲釋，飛回俄克拉荷馬州與孩子團聚。

警方聲明，沃森仍留在土克凱可群島，交付1萬5000美元保釋金給當地最高法院；目前面臨12年監禁，這是攜帶槍支或彈藥進入土克凱可群島的最低監禁刑罰。

沃森須留在島上等待6月7日聽證會。沃森家人正全力籌集30萬元以支付律師費和加勒比海住房費用。

土克凱可群島檢察長辦公室稱，攜帶槍支或彈藥進入當地是違法的，必受罰。

過去曾有幾名因違反該項法令被捕的遊客僅被處以罰款，但至少一名遊客被判處最低監禁。今年2月，上訴法院下令所有罪犯至少判處 12年監禁。

根據檢察長辦公室，至少八名美國遊客因這項法規被起訴。當地警方稱，另一美國遊客31歲文里奇 (Tyler Wenrich) 日前搭乘遊輪抵達土克凱可群島也被控持有彈藥。

美國國務院去年9月警告美國公民，將槍支彈藥帶入特土克凱可群島，美國無法確保協助獲釋。

旅遊業是土克凱可群島主要收入，根據報告，2019 年當地旅遊業收入約 7.87 億元，佔其國內生產總值65%。

加勒比海群島是美國遊輪熱門停靠港，今年遊客人數較2019年大增 127%，創全球最大增幅。

槍支 奧克拉荷馬州 國務院

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