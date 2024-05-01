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野火令茂宜島住房更貴 夏威夷州議會擬限制出租度假屋

編譯潘勛／綜合日電
查德維克(Amy Chadwick)提供她家在去年野火中被夷為平地的照片。美聯社
查德維克(Amy Chadwick)提供她家在去年野火中被夷為平地的照片。美聯社

夏威夷茂宜島(Maui)去年8月8日爆發野火，致101人喪生、6200戶人家住宅燒毀，讓歷史城鎮拉海納(Lahaina)大多數居民負擔不起每月達5000到1萬元的租金，至少1500戶已被迫搬去美國大陸居住，州議會開始考慮對度假型租屋立法，強迫各郡逐步停止把房地產租給度假客，以保護當地民眾居住權。

美聯社報導，目前搬去佛州居住的愛咪‧查德維克(Amy Chadwick)表示，自己的家在去年野火中被夷為平地，而一家四口及狗兒能住得下的房子，目前月租1萬元。茂宜島過高的房租，部分是因度假型租屋霸占有限的房屋供給，查德維克表示，這樣會淘空原本關係緊密的拉海納鎮。

查德維克指出，大多數拉海納鎮民工作於飯店、餐廳及旅遊公司，負擔不起每月5000到1萬元的房租，未來勢必沒人能支撐當地社區依賴的旅遊業。

去年8月的野火讓茂宜島原本就吃緊的住房短絀更添壓力，也讓拉海納鎮存在大量度假住房受人矚目。讓州議會警醒了解到，短期租住是全夏威夷的問題，迫使他們思考立法，讓各郡有權限逐步結束度假短期住房。

州長格林(Josh Green)表示，去年野火揭露一個明顯的事實，就是夏威夷州有太多短期租住，而屋主卻是住在大陸上的人，真是讓他想爆粗口。

租屋度假是飯店以外很流行的替代方案，可以擁有廚房，價格也較便宜，有機會體會島上的日常生活；支持者表示，租屋度假提振觀光業，而觀光業是夏威夷從業人口最多的行業。批評者則歸咎它們膨脹住居成本、傾覆鄰里關係，逼迫當地人及夏威夷原住民不得不離開故鄉，住到較便宜的州。

目前搬去佛州居住的愛咪‧查德維克(Amy Chadwick)表示，自己的家在去年...
目前搬去佛州居住的愛咪‧查德維克(Amy Chadwick)表示，自己的家在去年野火中被夷為平地，而一家四口及狗兒能住得下的房子，目前月租1萬元。美聯社

夏威夷州 茂宜島 觀光

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