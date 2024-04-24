忘帶線也能在客房為手機充電 空姐提醒這東西最髒「包起來再用」

空姐艾瑟教你忘了帶手機充電頭沒關係，只要還有USB連接線，就可以用液晶電視後的多功能轉接頭為手機充電。（取自TikTok）

手機幾乎是現代人人手必備，充電很重要。但如果出國旅行，卻忘了帶電源插頭，那豈不急壞了？現在空姐艾瑟‧斯杜魯斯(Esther Sturrus)教你不用慌，只要你有USB連接線，其實可以用客房裡液晶電視的多功能轉接插頭，就能為手機充電了。

紐約郵報(New York Post)報導，艾瑟在TikTok 對22萬3000名追隨者說，大多數現代液晶螢幕電視都有內建的USB多功能插頭，假如你忘了帶或者丟了你的充電插頭，只要還有USB連接線就能接上充電，而且應該在任何飯店都管用，所以沒必要跑去接待大廳借，或找要付費的充電區。

她在視頻裡分享其他的招數還有：用吊衣架夾住飯店窗簾的任何空隙，讓空間完全漆黑。

艾瑟另建議你用浴帽包住飯店的電視遙控器再使用，「因為上頭有超多細菌」。

艾瑟另分享說，房客用飯店的金庫保管值錢物品，可以順手放隻鞋子進去，這樣幾乎所有的人都不會忘了取走自己的物品。

她並建議，用別的卡片來代替房卡，插進房卡卡槽裡，來啟動房間燈光及空調。不過也有人回饋，用別的卡取代房卡那一招，現在只有在「歐洲老式飯店」才管用。

艾瑟的視頻點閱量已累積到120萬次，很多追隨者看過後都點讚，表示原來旅遊時有那麼多妙招，但以往自己都不知道。

美國勞動統計局表示，空姐懂得一些最強的旅遊妙招，並不奇怪，因為她們可能每周有幾晚都得離家在外。