旅行者必備 15元腰包4.6萬人說讚

Maxtop大號斜肩腰包。圖取自Amazon.com

這是真的：曾被視為老土產物的腰包（fanny pack），現在又開始流行了。網虎網站撰稿人羅茲曼（Rachel Roszmann）表示，從1980年代以來，已經許久沒有看到大家在使用這種方便的隨身包了；但突然之間，人們似乎又發現到它很實用，尤其是在旅行時。她說，這十分合理，因為可以把所有旅行必需品都裝進腰包裡，同時還能揣在身邊，既方便又安全。而亞馬遜 也適時推出優惠活動，熱賣商品之一、原價20元的Maxtop大號斜肩腰包，現在僅售15元。

這款腰包獲得4萬6000多名消費者給予4.6星好評，它既輕巧又容量大，腰帶長度可從20英吋調整至50 英吋，適合各種體型的人使用。羅茲曼指出，難怪購物者趨之若鶩，不論他們覺得它是否時尚。她說，如果計畫去迪士尼 旅遊，這款腰包意外地方便好用，可容納所有必需品，在排隊等候或連續14小時在樂園閒逛時，便不用帶著累人的背包。

難怪許多消費者將這款腰包用於旅行，無論是繫在腰間或斜背，可以將隨身物品帶在身邊；不過，羅茲曼說，真正讓人感興趣的是它能裝下多少東西。

一位粉絲說，這款腰包讓她興奮地覺得自己是「世界之王」，它的繫帶很厚，不會有絲毫不舒服感。它並不笨重，既時尚又貼身，恰到好處地貼合她的臀部；如果有必要，也可以藏在連帽衫下。

一名快樂的旅行者分享說，它非常適合在迪士尼世界旅遊時攜帶些基本的物品。他說，有幾次遇上大雨，這款腰包便派上了用場，很輕易地放在雨披下，比帶手提包或後背包方便多了。

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