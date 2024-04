旅行者必備 15元腰包4.6萬人說讚

Maxtop大號斜肩腰包。圖取自Amazon.com

這是真的:曾被視為老土產物的腰包(fanny pack),現在又開始流行了。網虎網站撰稿人羅茲曼(Rachel Roszmann)表示,從1980年代以來,已經許久沒有看到大家在使用這種方便的隨身包了;但突然之間,人們似乎又發現到它很實用,尤其是在旅行時。她說,這十分合理,因為可以把所有旅行必需品都裝進腰包裡,同時還能揣在身邊,既方便又安全。而亞馬遜 也適時推出優惠活動,熱賣商品之一、原價20元的Maxtop大號斜肩腰包,現在僅售15元。

這款腰包獲得4萬6000多名消費者給予4.6星好評,它既輕巧又容量大,腰帶長度可從20英吋調整至50 英吋,適合各種體型的人使用。羅茲曼指出,難怪購物者趨之若鶩,不論他們覺得它是否時尚。她說,如果計畫去迪士尼 旅遊,這款腰包意外地方便好用,可容納所有必需品,在排隊等候或連續14小時在樂園閒逛時,便不用帶著累人的背包。

難怪許多消費者將這款腰包用於旅行,無論是繫在腰間或斜背,可以將隨身物品帶在身邊;不過,羅茲曼說,真正讓人感興趣的是它能裝下多少東西。

一位粉絲說,這款腰包讓她興奮地覺得自己是「世界之王」,它的繫帶很厚,不會有絲毫不舒服感。它並不笨重,既時尚又貼身,恰到好處地貼合她的臀部;如果有必要,也可以藏在連帽衫下。

一名快樂的旅行者分享說,它非常適合在迪士尼世界旅遊時攜帶些基本的物品。他說,有幾次遇上大雨,這款腰包便派上了用場,很輕易地放在雨披下,比帶手提包或後背包方便多了。

