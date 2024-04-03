用航空公司不同國家網站訂票 有時可省大筆錢

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許多旅客都想方設法尋找最便宜的機票，網路媒體「內幕」（Insider）新聞撰稿人郝斯特勒（Joseph Hostetler）表示，有一種奇特的方法確實有效，卻鮮為人知。

他說，不管出於什麼原因，航空公司有時會根據消費者所造訪的網站版本列出差異極大的票價；例如透過法國航空（Air France）網站搜尋前往巴黎的機票，美國版與法國版網站的價差可能高達數百元。

郝斯特勒指出，除非特意回避，否則航空公司網站會依據消費者從哪個國家搜尋，預設使用該國貨幣 及依據該特定市場的行情來計價。他說，差價之大令人難以置信。

郝斯特勒表示，他曾多次用一招來省下大筆錢，並舉以下實例說明：

在日本 全日空（ANA）的網站上搜尋時，會看到今年夏天芝加哥（ORD）與東京（HND）間的往返機票價格為2811.95美元；然而只要切換到日文版網站，同樣航班票價僅需21萬9110日圓（約相當於1580美元）。

此外，日本網站上還有美國網站上沒有的折扣票價等級。美國網站提供了Flex Special經濟艙、Flex Special豪華經濟艙與Flex Special Plus豪華經濟艙，但日本網站上還有一個超低價的超值（Super value）經濟艙。

郝斯特勒也強調，以外幣訂機票不一定總有勝算；有時用美元反而是最便宜的選擇。例如目前搭乘法航從紐約到巴黎的票價為442美元，透過法國版網站預訂同一航班的票價為1047歐元（約相當於1128美元）。

郝斯特勒說，要搜索其他國家的機票價格，通常可在網站主頁的右上角找到一個可切換所在位置的圖標，顯示的可能是：要搜尋的國家國旗、國家縮寫及貨幣符號。

他指出，當將位置改成美國以外的國家時，語言也會隨之改變；如果沒有英語選項，使用網頁翻譯功能可讓訂票過程更省力些。

此外，多數信用卡 會收取約3%的手續費，這樣一來費用也會增加，所以郝斯特勒提醒，使用免境外交易費的信用卡非常重要。可考慮要付年費的美國運通（American Express）白金卡（The Platinum Card）或大通藍寶石卡（Chase Sapphire Preferred Card），或是免年費的第一資本（Capital One）的VentureOne Rewards 信用卡。