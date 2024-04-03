我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用航空公司不同國家網站訂票 有時可省大筆錢

7個決戰州 川普贏6個…僅在這一州與拜登打平手

用航空公司不同國家網站訂票 有時可省大筆錢

編譯周靜芝 / 即時報導
Photo by Firmbee.com on Unsplash
Photo by Firmbee.com on Unsplash

許多旅客都想方設法尋找最便宜的機票，網路媒體「內幕」（Insider）新聞撰稿人郝斯特勒（Joseph Hostetler）表示，有一種奇特的方法確實有效，卻鮮為人知。

他說，不管出於什麼原因，航空公司有時會根據消費者所造訪的網站版本列出差異極大的票價；例如透過法國航空（Air France）網站搜尋前往巴黎的機票，美國版與法國版網站的價差可能高達數百元。

郝斯特勒指出，除非特意回避，否則航空公司網站會依據消費者從哪個國家搜尋，預設使用該國貨幣及依據該特定市場的行情來計價。他說，差價之大令人難以置信。

郝斯特勒表示，他曾多次用一招來省下大筆錢，並舉以下實例說明：

日本全日空（ANA）的網站上搜尋時，會看到今年夏天芝加哥（ORD）與東京（HND）間的往返機票價格為2811.95美元；然而只要切換到日文版網站，同樣航班票價僅需21萬9110日圓（約相當於1580美元）。

此外，日本網站上還有美國網站上沒有的折扣票價等級。美國網站提供了Flex Special經濟艙、Flex Special豪華經濟艙與Flex Special Plus豪華經濟艙，但日本網站上還有一個超低價的超值（Super value）經濟艙。

郝斯特勒也強調，以外幣訂機票不一定總有勝算；有時用美元反而是最便宜的選擇。例如目前搭乘法航從紐約到巴黎的票價為442美元，透過法國版網站預訂同一航班的票價為1047歐元（約相當於1128美元）。

郝斯特勒說，要搜索其他國家的機票價格，通常可在網站主頁的右上角找到一個可切換所在位置的圖標，顯示的可能是：要搜尋的國家國旗、國家縮寫及貨幣符號。

他指出，當將位置改成美國以外的國家時，語言也會隨之改變；如果沒有英語選項，使用網頁翻譯功能可讓訂票過程更省力些。

此外，多數信用卡會收取約3%的手續費，這樣一來費用也會增加，所以郝斯特勒提醒，使用免境外交易費的信用卡非常重要。可考慮要付年費的美國運通（American Express）白金卡（The Platinum Card）或大通藍寶石卡（Chase Sapphire Preferred Card），或是免年費的第一資本（Capital One）的VentureOne Rewards 信用卡。

信用卡 日本 貨幣

上一則

選購戶外家具 優先考慮這一點

延伸閱讀

廁所漏水惹禍 美聯航從法蘭克福飛往舊金山波音777被迫返程

廁所漏水惹禍 美聯航從法蘭克福飛往舊金山波音777被迫返程
搭飛機出行 這些機型、航空公司最安全

搭飛機出行 這些機型、航空公司最安全
女乘客被性騷擾 告達美航空及加害人

女乘客被性騷擾 告達美航空及加害人
MLB／全日空贊助道奇 日本航空搶下大谷翔平

MLB／全日空贊助道奇 日本航空搶下大谷翔平

熱門新聞

蟹肉棒。Image by Tomasz Mikołajczyk from Pixabay

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

2024-03-28 11:35
一般原則下，延後領取社安金較為有利，但有些人可能更適合在符合資格後立即申請。(美聯社)

這5種人 62歲就應領社安金

2024-03-28 12:45
示意圖。Image by postcardtrip from Pixabay

牢房、太平間…你不知郵輪附帶這些設施

2024-03-28 14:27
Photo by Nicole Geri on Unsplash

不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

2024-04-01 09:16
一名消費者在選購牛奶。示意圖。美聯社

保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款

2024-03-27 10:12
Image by 777546 from Pixabay

用這3方法 提高你的退稅

2024-03-27 11:16

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
南加華女涉嫌投毒案 喪失年幼兒女監護權

南加華女涉嫌投毒案 喪失年幼兒女監護權