一年費用低於萬元 這對夫婦變賣家當住郵輪

郵輪。Image by Jan Tuomi from Pixabay

紐約郵報（New York Post）報導，布佐絲卡（Monica Brzoska）與丈夫康利（Jorell Conley）的生活一直順風順水；自從賣掉所有家當、擺脫朝九晚五工作，成為「全職」郵輪旅客後，這對「海上戀人」每天最難決定的，就是要在郵輪泳池或水療中心奢華地消磨時光。

32歲、來自田納西州 曼菲斯（Memphis）的前教師布佐絲卡在接受訪問時得意的說，她的每一餐都是大廚煮的，還有工作人員換床單，她已經一年沒進過廚房或用洗衣機了。但她說，她不是百萬富翁，只是住在郵輪上。

兩年前家中發生的一件事，促使這對伴侶展開海上生活；布佐絲卡表示，她急切地想看看這個世界。當68歲的父親在2022年8月需進行肝臟移植手術時，她60歲的母親露西娜便對她說，不要等到退休 後再去追逐夢想，現在就去做吧。

布佐絲卡與康利於2015年7月在一次教學工作中相識，2020年7月步上紅毯。這對千禧世代夫妻在父母的祝福下，向日復一日的工作說再見，踏上豪華郵 輪度假之旅。

他們在決定冒險嘗試前，仔細估算了各項開銷，結果以每年不到1萬元的花費成功實現了海上之旅。布佐絲卡說，住宿、餐飲與娛樂都已含括在內，他們只需一些零用錢。而且經常搭郵輪，常為他們的船票帶來大折扣。為保持穩定的現金收入，兩人將位於曼菲斯的三臥室房子出租。

布佐絲卡表示，離開陸地生活是一種「自由」的體驗；過去他們整天總是忙著準備教案、做飯與清潔打掃，現在這些都消失了。少了工作與家務，她現在可以整天享受工藝活動、玩有趣的問答遊戲，以及觀賞船上的喜劇演出；她的另一半也在看電視和在酒吧與同伴聊天中找到樂趣。

自從啟程以來，這對伴侶已遊歷數十個國家，包括斐濟、日本與希臘。在過去一年中，他們連續參加了36趟郵輪旅行，經常在同一個港口下了船，又跳上另一艘。