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國家公園買票不接受現金 3人提告控違法

編譯周靜芝 / 即時報導
亞利桑納州的巨人柱國家公園（Saguaro National Park）。美聯社
亞利桑納州的巨人柱國家公園（Saguaro National Park）。美聯社

國家公園管理局（National Park Service）因拒絕接受遊客支付現金入園，日前遭三名美國人提告、指控違法。

這三人分別來自加州、紐約州喬治亞州，他們於3月初向華府聯邦法院提起訴訟，指公園管理局不允許遊客支付現金進入各地公園、保護區與歷史遺址，違反了聯邦法律。

「今日美國報」（USA Today）報導，該訴訟指稱，公園管理局的政策違反了美國法律，法律規定「硬幣與紙鈔...是所有債務、公共費用、稅收和會費的合法貨幣」。

原告指出，全美有29個地方不接受現金付款入園，其中包括亞利桑納州的巨人柱國家公園（Saguaro National Park）、管風琴仙人掌國家保護區（Organ Pipe Cactus National Monument）、通托國家保護區（Tonto National Monument），紐約州羅斯福故居、范德比爾特大廈等國家歷史遺址（Roosevelt-Vanderbilt National Historic Site），以及喬治亞州普拉斯基堡國家歷史遺址（Fort Pulaski National Historic Site）。

原告之一、喬治亞州達連（Darien）的達絲柏格（Elizabeth Dasburg）曾去信普拉斯基堡詢問如何在沒有信用卡或簽帳卡的情況下遊覽公園時，她被書面告知可以帶現金去超市或沃爾瑪購買禮卡，這樣便可代替現金。其他兩位原告亦有類似的經歷。

2023年5月，國家公園管理局宣布，國家公園系統內424個場所中的數十個將不再接受現金入園。

管理局業務部副主任昂格（Justin Unger）接受採訪時表示，近年來，財政部制定了減少聯邦政府現金與支票處理的政策，許多銀行因此終止了與財政部的往來。

昂格說，遊客的行為也對無現金化起了催化作用。他說，目前經手的現金數量大幅減少了數千萬元。由於國家公園已將各銷售點系統（POS）統整為一，因此無現金交易的處理也更快速。

喬治亞州 紐約州 財政部

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