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搭全球知名豪華火車 環遊世界80天

編譯尤寶琪／即時報導
示意圖。Image by Photos_Worldwide from Pixabay
示意圖。Image by Photos_Worldwide from Pixabay

Railbookers 是一家獨立的豪華火車服務公司，提供創新的 80 天「乘坐豪華列車環遊世界」行程，讓乘客搭乘老式火車，欣賞世界奇觀與各種美景，迷人的城市、歷史地標和受保護的聯合國教科文組織世界遺產(UNESCO World Heritage site)。

這個為期11周的行程，將橫跨四大洲13個國家，搭乘世界上七個最棒的火車，其中有52晚將入住位在20多個知名城市中的豪華酒店，另外24個晚上則將在豪華火車的私人車廂中度過；乘客將能享受到，由專家精心設計，擁有專屬衛浴設備的套房、各種豪華設施和美味佳餚。

這趟不可思議的冒險始於溫哥華，乘客首先將會搭上「洛磯山登山者號」(Rocky Mountaineer)，展開三天的火車之旅，探索加拿大洛磯山脈、路易斯湖(Lake Louise)和班夫國家公園(Banff National Park)。

接著，乘客將展開為期七晚的「皇家蘇格蘭人號」(The Royal Scotsman)列車之旅，體驗蘇格蘭高地的壯麗風景。

然後，乘客搭上為期二天的傳奇「威尼斯辛普倫東方快車」(Venice-Simplon Orient Express)，從巴黎前往威尼斯、佛羅倫薩和羅馬。下一站，迎接乘客的則是印度的「大君列車」(Maharajas' Express)，展開從德里到孟買的六晚探險之旅，遊覽泰姬瑪哈陵(Taj Mahal)和齋浦爾(Jaipur)等經典地標。

行程接著將飛往伊斯坦堡(Istanbul)搭乘「金鷹古典列車」(Golden Eagle Danube Express)，在四晚的行程中參觀嘆為驚人的城堡和風景如畫的村莊；隨後，行程將來到南非，帶乘客體驗千载难逢的狩獵體驗，搭上為期三天的「非洲之傲」(Rovos Rail )列車，從普勒托利亞(Pretoria)來到開普敦(Cape Town)。

新加坡是這趟旅程的終點，乘客將搭上「貝夢德亞洲東方快車」(Belmond Eastern and Oriental Express)穿越馬來西亞茂密的叢林和河流，然後返回新加坡，為這趟迷人且神奇的環球火車之旅，畫下句點。

這個80天探索之旅的票價，以雙人入住來算，起價為11萬3599美元，不過乘客可以不用一口氣就購買整個行程。

新加坡 皇家 印度

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