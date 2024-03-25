示意圖。Photo by Karen Grigorean on Unsplash

飛行員駕駛客機期間可以睡覺嗎？今年1月25日馬來西亞峇迪航空班機在印尼 上空，兩名駕駛員同時睡著近半小時的消息傳出後，這是大家好奇的問題。其中一名睡前還問另一名駕駛，打個盹OK嗎？

答案要看飛機飛到何處？該航空公司的主管機構是哪一個？某些國家准許飛行員在駕駛艙睡覺，但像美國等國就不准。美國的規定不僅對飛國內、國外航線的美國航空公司適用，也管得著在美國領空的外國航空公司飛機。

專家說，美國航空公司的機組員飛長途航線時，在某些「指定休息」地區可以睡覺，但不准在駕駛艙內睡，也只有在待命駕駛接班後才可睡。

客機駕駛員、「問駕駛員」部落格創辦人史密斯（Patrick Smith）說，美國航空公司的機組員飛遠程航線時有排班，大家輪流上班，沒輪到班的人可以睡覺。例如，美國飛歐洲航班通常有三名駕駛，「任何時段都有兩名在駕駛艙，另一名可以休息；更長途的班機，會有四名駕駛員，兩人一組同時當班。」至於休息地點，可在頭等艙或商務艙隔出一個位置，或是上下舖的房間。

國際民航「飛行安全基金會」執行長夏希迪（Hassan Shahidi）則說，機師在飛機上定期休息是「嚴格規定」、也是長途飛行必須實行的「重要」事項。

美國航管局規定，「睡在臥舖」的時間應該優先排定給負責降落的機組人員，好讓他們連續清醒的時數縮到最小；此外，每個航班上，睡覺的時間不應超過六小時。

航管局禁止在駕駛座上小憩或假寐，也就是行話所謂「控制得宜的休息」。夏希迪說，如果如果執行得當，其實這也符合規定。國際民航組織表示，如果要核准駕駛艙內打盹，只能准「疲倦得出乎意外的駕駛員」這麼做，不該列入排班，通常也只准航程較短，沒有指定休息區的航班人員。

要小憩時，要先通知值班同仁「我要睡一下」，好讓值班人員過一陣子把他叫醒。夏希迪說，像馬來西亞峇迪航空兩名值班駕駛同時睡著，千萬不可，這「絕對是很危險」的事。