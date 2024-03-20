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洛磯山脈獨特馬拉障礙滑雪 瘋狂又刺激

編譯彭尚興／即時報導
科羅拉多州小鎮萊德維爾(Leadville)的主要街道上突然衝出一匹賽馬，馬鞍上繫著一條繩索，繩索末端還拉著一個滑雪選手。美聯社
科羅拉多州小鎮萊德維爾(Leadville)的主要街道上突然衝出一匹賽馬，馬鞍上繫著一條繩索，繩索末端還拉著一個滑雪選手。美聯社

3月初的某個周末上午，科羅拉多州小鎮萊德維爾(Leadville)的主要街道上突然衝出一匹賽馬，馬鞍上繫著一條繩索，繩索末端還拉著一個滑雪選手。這匹專跑四分之一哩賽道的奎特馬(quarter horse)一路狂奔，後面的滑雪選手則不斷飛躍跳台，同時閃避障礙物，以及馬蹄踢起的雪塊。在超過每小時40哩的速度下，這些雪球打到身上，就跟石頭砸在身上一樣痛。

這種別開生面的運動，結合了牛仔馬術(rodeo)和障礙滑雪(slalom)，被稱為馬拉障礙滑雪（skijoring）；這項運動，如同其名稱，都源自於北歐的挪威，20世紀初期才被引進美國，目前盛行於洛磯山脈以西地區。有些地方的馬拉障礙滑雪會用大型犬隻或機動車輛代替馬匹，但萊德維爾的賽事仍然保留著一個多世紀以來的牛仔作風。

結合了牛仔馬術(rodeo)和障礙滑雪(slalom)，被稱為馬拉障礙滑雪（sk...
結合了牛仔馬術(rodeo)和障礙滑雪(slalom)，被稱為馬拉障礙滑雪（skijoring）。美聯社

位於科羅拉多中部的萊德維爾，地理位置大約介於丹佛和滑雪勝地亞斯本的中間，海拔1萬158呎，人口不到3000人，是個早已沒落的礦業小鎮。但是每年3月第一個周末舉辦的「萊德維爾馬拉障礙滑雪與水晶嘉年華周末」(Leadville Ski Joring and Crystal Carnival Weekend)，總是會吸引成千上萬遊客，流連在主要街道兩旁的西部沙龍式酒吧，等待精彩刺激的馬拉障礙滑雪賽登場。

影片來源：youtube/Associated Press

萊德維爾的馬拉障礙滑雪賽事，號稱是整個洛磯山地區類似活動的祖師爺。26歲的選手布里(Nick Burri )表示，「牛仔騎士和滑雪選手通常不會混在一起，但是在這裡，我們搭配得非常好，」以40哩時速飛馳過街道，從一個接一個8呎高的跳台躍起，一手緊抓住拖繩把手，另一手拿著短棍將吊掛在障礙物上的索環勾下來，即使最老練的運動員也會血脈賁張，心臟狂跳。他承認：「我們都是靠腎上腺素噴發才撐過來的。」

對騎士和滑雪者而言，馬拉障礙滑雪都是十足危險的運動。「轉錯一個彎、或一個起跳不對，你的整個賽季可能就因此報銷，然後醫療帳單堆積如山，」布里表示，「但你就是無法抗拒那股刺激快感。」

除此之外，在積雪的道路上奔馳，對馬匹也同樣具有危險性。畢竟，馬蹄可沒辦法加裝雪鏈。

馬拉障礙滑雪（skijoring）源自於北歐的挪威，20世紀初期才被引進美國，目...
馬拉障礙滑雪（skijoring）源自於北歐的挪威，20世紀初期才被引進美國，目前盛行於洛磯山脈以西地區。美聯社

醫療帳單 科羅拉多州

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