漲17% 達美航空也調升托運行李費

達美航空是過去幾周內、第三家跟進調高托運行李費用的美國大型航空公司。歐新社

「今日美國報」（USA Today）報導，達美航空 （Delta Air Lines）日前宣布將第一件托運行李的費用調高17%，這恐怕會讓旅客未來搭機時，想方設法把所有旅行物品塞進隨身行李內。達美航空國內航線的托運費為30元，此次調漲後，增加了5元。

達美航空是過去幾周內、第三家跟進調高托運行李費用的美國大型航空公司；在此之前，美國航空（American Airlines）與聯合航空（United Airlines）於2月份相隔三天宣布調高行李費。這波競相漲價行動，是由規模較小的阿拉斯加航空（Alaska Airlines） 與捷藍航空（JetBlue Airways）所帶動；美國主要航空公司經常相互參考對方的價格變化，這種行為被稱為「羊群心理」（herd instinct）。

達美航空於3月5日表示，國內航線托運的第一件行李，現在將收取35元的費用：第二件行李的費用也從40元漲至45元。

達美航空上一次調高國內航線托運行李費是在2018年。該公司表示，此次調整將有助於彌補各項不斷上漲的營運成本。符合酬賓計畫的旅客仍然可以免費托運第一件行李；頭等艙的旅客，則可以免費托運兩件行李。

自2008年美國航空對行李收取費用以來，行李費已成航空公司穩定的收入來源。2022年的一項統計數據顯示，全美各家航空公司共收取托運行李費68億元，其中美國航空進帳14億元、聯合航空11億元；達美航空則以9.794億元，位居第三。