我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

降低心臟病發作風險 醫生勸你養成這習慣

吞活魚、喝尿液…馬州檢察長披露馬大兄弟會霸凌

漲17% 達美航空也調升托運行李費

編譯周靜芝 / 即時報導
達美航空是過去幾周內、第三家跟進調高托運行李費用的美國大型航空公司。歐新社
達美航空是過去幾周內、第三家跟進調高托運行李費用的美國大型航空公司。歐新社

「今日美國報」（USA Today）報導，達美航空（Delta Air Lines）日前宣布將第一件托運行李的費用調高17%，這恐怕會讓旅客未來搭機時，想方設法把所有旅行物品塞進隨身行李內。達美航空國內航線的托運費為30元，此次調漲後，增加了5元。

達美航空是過去幾周內、第三家跟進調高托運行李費用的美國大型航空公司；在此之前，美國航空（American Airlines）與聯合航空（United Airlines）於2月份相隔三天宣布調高行李費。這波競相漲價行動，是由規模較小的阿拉斯加航空（Alaska Airlines） 與捷藍航空（JetBlue Airways）所帶動；美國主要航空公司經常相互參考對方的價格變化，這種行為被稱為「羊群心理」（herd instinct）。

達美航空於3月5日表示，國內航線托運的第一件行李，現在將收取35元的費用：第二件行李的費用也從40元漲至45元。

達美航空上一次調高國內航線托運行李費是在2018年。該公司表示，此次調整將有助於彌補各項不斷上漲的營運成本。符合酬賓計畫的旅客仍然可以免費托運第一件行李；頭等艙的旅客，則可以免費托運兩件行李。

自2008年美國航空對行李收取費用以來，行李費已成航空公司穩定的收入來源。2022年的一項統計數據顯示，全美各家航空公司共收取托運行李費68億元，其中美國航空進帳14億元、聯合航空11億元；達美航空則以9.794億元，位居第三。

達美航空

上一則

糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
美國航空公司飛中國 估10月實際增班

美國航空公司飛中國 估10月實際增班
達美Max10新機 恐2027年才取得

達美Max10新機 恐2027年才取得
托運行李費用一再調升 其來有自

托運行李費用一再調升 其來有自

熱門新聞

房仲業者通常抽取6%購屋佣金，但根據最新的訴訟和解，一旦法官批准，未來買房費用可望降低，甚至不用透過房介。（美聯社）

房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價

2024-03-15 20:31
示意圖。Photo by Max Harlynking on Unsplash

退休想到海外養老？這5個國家最易移民

2024-03-12 11:26
reddit網友分享此款草莓雪花餅。（取自reddit @Mslucyfher）

不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購

2024-03-15 11:24
房仲協會將取消抽取6%的仲介費規定，將衝擊現有百萬人的房屋仲介圈，估計不少人因此退場。圖為一名房仲帶買主看房。（美聯社）

取消佣金6%影響：房價跌、佣金降、仲介不主導房價、百萬人恐失業

2024-03-15 20:50
2020年以來，食品雜貨價格上漲了約25%，讓消費者在每周採購時更積極尋找最優惠、最超值的店家。路透

調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

2024-03-12 09:52
Photo by RDNE Stock project on pexels

只要2湯匙 專家說用太多洗衣精 衣服反而洗不乾淨

2024-03-11 09:48

超人氣

更多 >
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實

美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實