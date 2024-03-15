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航空業寵粉 新航優選經濟艙端上香檳、虎航推釜山海鮮飯

記者楊文琪／台北即時報導
新航推出全面升級的優選經濟艙機上餐飲及盥洗包，將自今年3月31日起在配置有優選經濟艙的航班上提供。（新航提供）
新航推出全面升級的優選經濟艙機上餐飲及盥洗包，將自今年3月31日起在配置有優選經濟艙的航班上提供。（新航提供）

吸引旅客搭乘，近期航空業者紛紛提供更好的空中服務。新加坡航空（新航）表示，推出全面升級的優選經濟艙機上餐飲及盥洗包，將自 2024 年 3 月 31 日起在配置有優選經濟艙的航班上提供，以提升旅客的飛行體驗。

優選經濟艙的旅客將在起飛不久後享有一杯查理斯經典系列乾型香檳（Charles de Cazanove Brut Tradition NV），並且提供紙本菜單詳列各種餐點、零食和飲料選項。優選經濟艙的餐點將使用客製的優雅陶瓷餐具提供。

在飛行時間七小時（含）以上的航班上，優選經濟艙旅客將可獲得全新設計的 Out of the Woods 盥洗包。

新航客戶體驗高級副總裁楊丕德表示，新航自2015年推出優選經濟艙以來，一直都受到旅客們的歡迎。我們對優選經濟艙的機上服務進行了全面的升級，相信這將能進一步提高旅客滿意度。未來即將推出的全新客艙產品和機上娛樂系統將會更進一步強化新航提供獨特進階服務的目標。這些努力都體現了新航致力提升優選經濟艙的服務，以創造出獨具一格的客艙體驗。

台灣虎航（6757）繼先後與台灣鹽酥雞、米其林綠星小小樹食合作推出充滿台灣味且廣受好評的機上餐後，再宣布於今年3月31日的夏季班表開始，將與知名品牌洪瑞珍推出全新機上餐。此外，因應近年來的韓流風潮，也攜手釜山觀光公社合作推出「釜山辣炒墨魚蝦子飯」的特色美食，提供旅客更多元的機上餐選擇，即日起凡搭乘夏季航班的旅客可於航班出發前48小時，完成官網預購。

台灣虎航推出釜山辣炒墨魚蝦子飯機上餐。（台灣虎航提供）
台灣虎航推出釜山辣炒墨魚蝦子飯機上餐。（台灣虎航提供）

新加坡 觀光

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