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酒店郵輪頻傳隱藏錄影機事件 專家教你如何發現

編譯周靜芝 / 即時報導
錄影機。示意圖。Image by Liam Ortiz from Pixabay
錄影機。示意圖。Image by Liam Ortiz from Pixabay

在汽車旅館、短租度假屋甚至遊輪上，幾乎任何地方都可能隱藏著錄影機，有些甚至只有筆尖大小，不法分子利用這些錄影機得到性滿足或向被害人勒索金錢。福斯（Fox）新聞報導，根據投資公司IPX1031最近的一項調查顯示，2023年，每4名遊客中就有1人在度假屋中發現非法隱藏的錄影機。

網路安全專家巴博尼（Michael Balboni）指出，春假期間旅行的人通常是大學生，由於預算有限，會選擇廉價的Airbnbs與汽車旅館，這些地方更有可能在不知情的情況下用非法隱藏的錄影機監視客人。

巴博尼表示，即使是最隱密的錄影機與麥克風，也有萬全的方法可以發現，而它們很可能被安置在不同地方。他說，錄影機會被放置在房間角落的高處，可以拍到整個房間，因此這是需要注意的地方之一，而麥克風通常放在房間的中央。

巴博尼說，最簡單的第一步是關燈，環顧四周，看看是否有任何光源來自意想不到的地方；接著，可在關燈的情況下，拿著手電筒在房間走一圈，用手電筒照著牆壁或其他地方，例如空調，如果那裡有攝影鏡頭，會看到閃爍的光。

此外，還要注意房間的擺設，例如花瓶、玩具熊或任何其他鬆軟的物品，因為錄影機很可能就藏身其中。其他需要注意的線索，包括手機發出的嗡嗡聲。巴博尼表示，有些數位相機可能會干擾手機，讓它們在使用時發出嗡嗡聲。

另一種可能的偷窺工具，是警匪影片中經常可見的雙面鏡，巴博尼說，如果鏡子很薄，而且能看到鏡子後面，那就可能不是雙面鏡；但如果鏡子又厚又重，就應該警戒。他說，可以敲一敲，如發現它非常密實，就可能是雙面鏡。

如果發現隱藏的錄影機，該怎麼辦？巴博尼說立刻報警，不要去找房東、不要去找經營Airbnb的人；報警並告訴他們這是你發現的，因為這是犯罪行為。

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