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華航7月14日起台北直飛西雅圖 北美航網擴大至6航點

記者周彥妤／台北即時報導
中華航空今天宣布，7月14日起直飛西雅圖，以空中巴士A350-900執飛每周5班台北-西雅圖航線。（圖／中華航空提供）
中華航空今天宣布，7月14日起直飛西雅圖，以空中巴士A350-900執飛每周5班台北-西雅圖航線。（圖／中華航空提供）

擴大北美航網，中華航空今天宣布，7月14日起直飛西雅圖，以空中巴士A350-900執飛每周5班台北-西雅圖航線；歡慶直飛優惠價，經濟艙最低未稅價台幣1萬9725元起。隨西雅圖航線啟動，華航擴大美洲航網至6個直飛航點，每周總計超過40班次往返美加地區。

中華航空指出，華航台北-西雅圖航線每周一、二、四、六、日飛航，去程台北飛往西雅圖CI022，於晚間11時30分自桃園機場起飛，西雅圖當地時間晚間7時50分抵達，飛行時間約11小時；回程西雅圖飛往台北CI021，於凌晨1時40分起飛，台灣時間隔天上午5時5分抵達桃園機場，飛行時間約13小時。

中華航空表示，歡慶西雅圖直飛，華航網站搭配台灣出發班號CI022，推出來回機票22%減價優惠價格，台北-西雅圖經濟艙最低台幣1萬9725元起（未稅）。此外，凡於9月底前，搭乘台北-西雅圖往返航班，每航段可額外獲得2200哩程數回饋，來回程享雙倍好哩。

中華航空指出，西雅圖機場2023年旅客總量超過5000萬人次，為美國西北地區第一大機場，華航插旗西雅圖，規畫台北晚出早回的班型，提供往返北美或亞洲主要城市飛行服務，也拓展美國內陸市場，透過華航聯程機票，可接轉至波特蘭、芝加哥、波士頓、拉斯維加斯、奧蘭多、亞特蘭大等50個美國內陸熱門航點，強化整體航網部署。

中華航空表示，華航在北美市場目前共飛航美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約及加拿大溫哥華等5大城市；隨西雅圖航線啟動，擴大華航美洲航網至6個直飛航點，每周總計超過40班次往返美加地區。

西雅圖 加州 亞特蘭大

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