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去年最多人造訪的NPS風景區 是這條穿越2州的山區公路

編譯尤寶琪／即時報導
大煙山國家公園景色。Photo by Chris Ried on Unsplash
大煙山國家公園景色。Photo by Chris Ried on Unsplash

隨著國家公園管理局(National Park Service)系統繼續緩慢的從疫情影響中恢復過來，2月22日發布的年度遊客報告數據顯示，2023年國家公園管理局管理的400多個景點，遊客量達3億2550萬人，較2022年成長了4%或1300 萬人次。

藍嶺景觀公路（Blue Ridge Parkway）這條橫貫兩個州、充滿變幻莫測的季節風光和華麗曲線的山路，再度成為美國國家公園系統中，造訪人數最多的景點，佔國家公園管理局系統總訪問量的5.15%。2023年最多人造訪的前五大國家公園管理局景點為：

1. 藍嶺景觀公路 - 1675萬人次

2. 加州金門國家休閒區(Golden Gate National Recreation Area) - 1495萬人次

3. 大煙山國家公園(Smoky Mountains National Park) - 1329萬人次

4. 蓋特威國家遊樂區(Gateway National Recreation Area) - 870萬人次

5. 海灣島國家海濱(Gulf Islands National Seashore) - 827萬人次

民眾前往國家公園管理局景點的習慣改變，會用各種方法避開傳統溫暖天氣的旺季；國家公園管理局表示：「數據顯示，許多公園傳統淡季的遊客數量都在增加，春季和秋季的遊客數量都比往年要多。」

大煙山國家公園再次上榜，成為2023年最多人訪問的國家公園；2023年最多人造訪的前五大國家公園為：

1. 大煙山國家公園 -1329萬人次

2. 大峽谷國家公園(Grand Canyon National Park) - 473萬人次

3. 錫安國家公園(Zion National Park) - 462萬人次

4. 黃石公園(Yellowstone National Park) - 450萬人次

5. 洛磯山國家公園(Rocky Mountain National Park) - 411萬人次

加州 疫情 黃石公園

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