大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

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一般人搭飛機時都希望自己是第一個下飛機的人，當飛機停靠登機閘門時，大家心裡都想盡辦法要下飛機。對此，禮儀專家萊頓(Nick Leighton)說，「有些人試圖以假藉口要先下飛機，假裝轉機時間匆促或捏造其他不實的緊急需求，這是不禮貌的。」

在飛機上爭相要下飛機的常見原因有兩種。最常用的藉口是必須趕轉機。這個理由看似合理，但當這種情況發生時，而且確實是急迫轉機時，機組人員通常會廣播請大家坐在位子上，讓有轉機需求的人先下機。因此，那些獨自擠到飛機前排的乘客大可不用相信他們要趕飛機。

第二種理由就是趕時間，必須趕快下飛機。聽起來合理，但是卻看到這些人還是和其他乘客一樣都在行李輸送帶附近等待取行李。唯一符合邏輯必須趕緊下飛機的緊急情況是上廁所，但其實飛機上已有廁所，而不是一昧趕著下飛機。

如果需要第一個下飛機，請想一下自己的動機是否真的合理，還是只是想要先下機而已？要先下機，作法包括：

1. 提早訂票並考慮升等。如果轉機時間很趕就應提早訂票，這樣就可以選擇座位。

2. 詢問是否可以先下飛機。告訴空服員自己必須趕快下飛機，如果理由充分，他們就會廣播。如果不是很緊急，則可詢問鄰座乘客是否可以讓自己先下飛機。乘客權益公司AirAdvisor執行長羅申科(Anthony Radchenko)就表示，「大多數時候，對方都會樂意配合，因為我們都曾經歷過這種狀況。」

3. 若真的沒趕上轉機，別忘記自己的權益。如果沒搭上轉機，航空公司會將乘客安排在下一次有座位的航班，無須再支付額外費用，但前提是轉機是屬於同一行程。如果必須在機場過夜，航空公司也應支付乘客飯店、餐飲和交通費用，不過得依所在地點與搭乘的航空公司而定。航空公司不能將乘客丟在航廈不管。