多月豪雨 地表最乾之地死亡谷意外成泛舟勝地

位於死亡谷(Death Valley)國家公園內的惡水盆地(Badwater Basin)，低於海平面282呎，這裡是北美洲最低點，也是地球表面最乾燥的地區之一。過去六個月接連幾場暴風雨，徹底改變了惡水盆地的面貌。美聯社

加州 鄰近內華達州 界的曼利湖(Lake Manly)最近湧入大批戲水遊客，許多人划著獨木舟或漿板(SUP)倘佯在平靜的湖面上，有些人則直接赤足涉入淺灘，欣賞周圍群山倒影。這個看似普通的湖畔景象，其實極為罕見，因為不過幾個月之前，這裡根本就是一片乾旱的不毛之地。

曼利湖是一座積洪湖，也就是雨水淤積所形成的超級大池塘，目前湖面長約6哩，寬3哩，水深大約僅一呎。位於死亡谷(Death Valley)國家公園內的惡水盆地(Badwater Basin)，低於海平面282呎，這裡是北美洲最低點，也是地球表面最乾燥的地區之一。

過去六個月接連幾場暴風雨，徹底改變了惡水盆地的面貌。國家公園管理處巡邏員妮可·安德勒(Nichole Andler)表示，通常死亡谷一年降雨量大約2吋左右，但過去幾個內的降雨超過5吋，是平均年雨量的兩倍半。

「這裡是北美大陸最低窪的地方，雨水當然都聚積在這裡；」安德勒指出，「但積水達這麼多、這麼深、而且這麼久還不消退，非比尋常，可說是一生難得一見。」

但在數千年前的冰河時期，曼利湖一度淹沒幾乎整個死亡谷，水深達數百呎。

加州死亡谷國家公園，遊客試圖步行穿過死亡谷的一個臨時湖後返回岸邊。美聯社

曼利湖重現的消息傳開後，吸引了上千名來自加州和內華達，甚至其他州的旅客慕名而來。家住拉斯維加斯郊區帕朗鎮(Pahrump)的鮑勃和海瑟·甘恩夫婦(Bob and Heather Gang)，是其中兩位。

鮑勃表示他從去年秋天就開始注意曼利湖的水位，最近聽說積水已達一呎，立刻就用休旅 車扛著獨木舟趕過來。「在曼利湖上泛舟是一生難得一次的體驗，有趣極了。」鮑勃說：「上次我聽說曼利湖水深到可以划船，已經是20年前的事了。」

安德勒指出，如果不再出現大量降雨，曼利湖的水位會逐漸消退，四月或五月初就會變成一片泥濘的窪地，然後恢復成過去的白色鹽地。

但鮑勃·甘恩的看法可不太一樣，「在極端氣候之下，誰曉得呢？」