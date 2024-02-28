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寵物搭飛機3月起更貴了 肯塔基2狗3貓飛倫敦 運費4300元

編譯周芳苑／綜合報導
三隻拉不拉多幼犬正等待被送上飛機貨艙。運送一隻貓或小體型狗的費用從1500元上漲到4400元，大型犬價格更高。(美聯社)
三隻拉不拉多幼犬正等待被送上飛機貨艙。運送一隻貓或小體型狗的費用從1500元上漲到4400元，大型犬價格更高。(美聯社)

許多人將寵物當成家庭一份子，出國旅遊或搬家都帶著同行。帶寵物出國，可不便宜，最近專門處理寵物搭機運送事宜的公司更大幅漲價，寵物出國成本三級跳，除了交通，落地後還有通關稅賦，成本驚人，動輒4000、5000元以上。

梅麗莎·阿貝爾(Melissa Abell)不久前帶著一隻德國牧羊犬、一隻澳洲卡爾比犬和三隻貓從肯塔基州飛往倫敦，結果光運費就4300元。

阿貝爾委託與多家航空公司合作、專門代辦寵物出國的貨運公司IAG Cargo打理一切，該公司最近宣布，3月1日起將提高部分航線收費，相關費用增加三、四倍。

許多人將寵物當成家庭一份子，出國旅遊或搬家都帶著同行。(美聯社)
許多人將寵物當成家庭一份子，出國旅遊或搬家都帶著同行。(美聯社)

IAG Cargo發言人聲明，為反映寵物出國服務的複雜性、並為寵物提供最佳護理，必須調價。

與IAG Cargo合作的業者表示已受影響。寵物搬遷公司Pets Abroad UK主管西羅內(Kimberley Cirone)說，在無預警且未解釋的情況下，英美跨國寵物運輸成本增加400%。

漲價前，運送一隻貓或小體型狗的費用約合1500元，如今上漲到4400元；大型犬成本更高， 目前拉布拉多犬飛航費用約3000英鎊，新價格將逼近1萬1000至1萬2000英鎊，折合1萬5000美元。

國際航空運輸協會(International Air Transportation Association)發言人呂迪格(Markus Ruediger)說，主人須先決定寵物搭乘客艙或置於貨艙，之後準備出發地和目的地國的海關和健康證明。

落地後，動物須通關，主人繳稅，有些動物還要接受獸醫檢查，手續繁複，務必及早規劃。

阿貝爾收到三個報價，最高1萬500元，最後選擇自己打理所有作業，取得健康證明、驗血、為買動物房舍等等，總成本略低於8000元。

專為軍職人員提供寵物運輸服務的英格蘭公司Silver Birch Pet Jets董事福克納(Dean Faulkner)說，預算有限的軍職人員將受到最大影響，有些人可能不得不重新安置寵物。

阿貝爾預訂9月抵達倫敦，將通過海關並取回寵物，估計耗費七小時，之後再從倫敦開車約400哩到格拉斯哥。

澳洲 預算 肯塔基州

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