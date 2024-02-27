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小桌板傾斜熱食燙傷女童 父母告聯航求償7.5萬元

編譯周靜芝 / 即時報導
聯合航空。美聯社
聯合航空。美聯社

今日美國（USA Today）報導，聯合航空（United Airlines ）日前遭旅客控告求償，一對夫婦稱在 2022年7月從以色列特拉維夫（Tel Aviv）飛往新澤西州紐瓦克（Newark）的航班上，因座椅前小桌板故障，讓事發時年僅6歲的女兒遭熱食燙傷、留下疤痕。

費佛曼（Michal and Ben Fefferman）夫婦表示，他們的女兒（在訴訟文件中被稱為O.F.）在飛機上用餐時被燙傷。這起向伊利諾伊州北區聯邦法院提起的訴訟稱，O.F.座椅前的小桌板向下傾斜，導致餐盤在空服人員放下後滑落她的腿上。

根據訴訟文件，因餐食溫度過高，在滑落到O.F.身上時造成了「可預見的」 （foreseeable）的燙傷；費佛曼夫婦當時要求處理女兒的傷勢，但被告知飛機上沒有適合燙傷的藥物。

費佛曼夫婦指控聯合航空的過失包括提供的餐食溫度過高、未維修故障的小桌板，也沒有在機上準備適當的醫療用品。

該航班並未因O.F.的受傷而改變飛航方向，訴訟文件指稱，她在後來的旅程中身體「極度不適」。O.F.的父母向聯航求償7萬5000元。

聯合航空在一份聲明中，拒絕對未判決的訴訟發表意見。

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