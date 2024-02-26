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南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒

編譯莊瑞萌／即時報導
圖為在南極洲世界上最大的冰山，名為 A23a。路透
圖為在南極洲世界上最大的冰山，名為 A23a。路透

2月初搭乘挪威之星號(Norwegian Star)的旅客原本要前往南極與南美洲，但等到上船後才發現，此趟行程的名字已偷偷被改為「南美往返之旅」。於是在TikTok出現由不滿乘客組成的群組，其中一名女性用戶表示，對於如此結果以及郵輪公司溝通不足表示失望。

她說，「我目前在挪威之星號，但我們不是要去南極，」原本旅遊行程的名字還被偷偷換掉，而且是在乘客搭船之前做出的決定，對此，客服只表示是「航行原因」，但並未透露更多細節。

郵輪公司向旅客發通知，表示不會前往南極洲之後，該女用戶表示遊客開始聚集在船上大廳要求業者給予解釋，之後業者派出代表出面安撫，但未具體解釋乘客不接受。乘客對這次經歷感到「被詐騙」，因為船上的每個人都付了「很多錢」要去南極，一位乘客在Facebook上說自己花了1萬3000元。群組發起人說：「他們(郵輪公司)認為我們是白痴，我們才不是，也不打算坐以待斃接受這種結果。」

該群組發起人第二天發布了最新消息，表示在大廳的聚會期間，曾有部分船員出現，「但我們對於整件事情的來龍去脈仍不清楚。」她指出，更改航程決定是挪威郵輪(NCL)邁阿密總公司在1月31日做出的決定，不是船上的人。

挪威郵輪發言人則透過聲明指出，修改行程是為了「優化行程或應付某些特定情況」，而這次案例是為了給予乘客更多時間探索福克蘭群島的首府史丹利。因此，南極的「天堂灣」行程改為阿德默勒爾蒂灣(Admiralty Bay)。此外，由於當地近期的管理規定，船隻是以低速行駛，也影響了原定的行程。

郵輪公司常常會在最後一刻更改行程，讓乘客失望與憤怒。去年12月，一艘地中海郵輪(MSC Cruises)的乘客在原定啟航前數小時，才被告知將從紐約前往波士頓，而不是前往加勒比海。

波士頓 TikTok

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