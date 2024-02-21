腸胃不適佔用廁所 華女被趕下機

加拿大西捷航空（WestJet）。路透

紐約郵報報導，加拿大西捷航空（WestJet）一名旅客因在起飛前佔用洗手間被趕下飛機，導致心理受創。

華裔 作家趙淇欣（Joanna Chiu）9日在社群媒體 描述事件經過，但不少人回應表示，空服人員將她趕下飛機是正確的。

趙淇欣餘怒未消地表示，她被從墨西哥 起飛的西捷航空趕下機，因為肚子不舒服，她在起飛前頻頻上廁所；航空公司把她趕下機後，沒有提供酒店或重新預訂航班。服藥後，她人好多了；她又勸告網友，如果在起飛前腸胃不適想上廁所，請忍住。

趙淇欣原準備搭機返回居住地溫哥華，在被要求下機後，她聲稱在匆忙中將錢遺落在機上，而西捷的一名主管拒絕支付她到20分鐘遠的酒店車費。趙淇欣表示，在與這位盛氣淩人的主管交涉後，她忍不住飆淚；之後又與該公司另一態度稍好的工作人員溝通，但仍被拒絕重新預訂航班，僅要她第二天再到機場櫃台詢問。

趙淇欣11日發文報平安，表示她終於回到溫哥華；隨後呼籲，出門旅行時最好確認目的地是否有腸胃炎流行。她還建議，如果在起飛前去洗手間，空姐問是否生病了，就說只是尿急。

許多人對趙淇欣的遭遇並不同情，認為西捷人員將她趕下機是負責任的作法。一位網友指責她的不是，認為許多腸胃炎都有極強的傳染性，一個自私的人就足以「癱瘓」整座飛機。另一人也表示，身為前空姐，西捷做出了正確的決定，雖然不知他們是如何溝通的，但這個決定並沒有錯。

不過，也有人對趙淇欣表示同情，認為她應得到更好的對待。一位好心人留言說，人不舒服還被趕下機實在太可怕了，簡直是在傷口撒鹽，「祝你早日康復」。