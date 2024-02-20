想買便宜機票 把握出發前這個時間段

Photo by rupixen.com on Unsplash

機票在旅遊預算 中佔了一大部分，旅遊與休閒（Travel+Leisure）網站報導，一項新的研究解決了眾所關切的問題：什麼時候訂機票最划算。

根據旅遊比價網站CheapAir的年度報告，在出發前至少三周、不超過兩個半月間預訂機票，是今年撿便宜的最好時機。

該報告是分析了全美超過9.17億張機票後所得出的結果，它還提醒，如果旅客等到距計畫行程不到一周的時間才預訂機票，票價將貴59%。

此外，過早訂票的旅客，如在航班起飛前280天預訂，也可能會付出更高的價格，幾乎與最後一分鐘訂票的價格一樣高。

該報告還推翻了「有些日子的機票比較便宜」的說法，數據顯示，無論在一周中的哪一天購買機票，票價平均相差不到1元。

不過，CheapAir發現，選擇星期幾出遊確實會影響價格，並指出一周中最便宜的旅行日是星期三。此外，周間的機票總是比較便宜，旅客在改變行程與取消費用上較有彈性；一旦票價下降，也較有機會重新預訂、賺取差價。

報告指出，機票價格一年平均變動49次，幅度可達100元。航空公司也會定期利用降價或會員哩程數進行打折促銷；例如聯合航空網站就有一個專頁，介紹最新的優惠與促銷活動。