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漸多酒店向住客收昂貴停車費 有時沒車也收費

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by 21698102 from Pixabay
示意圖。Image by 21698102 from Pixabay

酒店在向住客收取停車費這件事上，可能做得有些過火了。越來越多酒店開始向住客收取停車費，且比以往都貴，有時甚至沒開車也無法倖免。

「今日美國報」（USA Today）報導，來自西班牙的瑪斯（Sira Mas）近日入住芝加哥一家精品酒店時，發現帳單上有一筆每晚25元的停車費，但她並沒有開車。瑪斯說，雖然工作人員似乎很同情她，但他們解釋，停車費是每位旅客必須支付的費用。在瑪斯向一位經理反映後，這筆費用才被取消。

根據酒店比價網站Resort Fee Checker的調查，酒店停車費平均為每晚44元。該網站擁有全球1萬多家酒店的收費資料，其中約1100家公開了其停車費用。

Resort Fee Checker負責人葛林科恩（Randy Greencorn）表示，酒店停車費最貴的城市是紐約、舊金山與芝加哥；這些城市每晚平均停車費都超過60元。業內人士表示，酒店停車費的上漲以及即使不停車也要收費，是諸多因素造成的，其中包括土地成本增加、通貨膨脹以及停車設施維護成本上揚。

但是，停車費是如何變成了強制收費？多年來，酒店只有在確認客人是有開車來住宿時，帳單上才會出現停車費；但不知從何時開始，無論是否開車，停車費變成了必需的費用。

「今日美國報」指出，酒店是採取與收取設施費（resort fees，或稱度假費）相同的邏輯，即在房價之外，另加收額外的費用；例如每晚房價150元，但會多收取25元的設施費，無論住客是否使用這些設施。在強制收取停車費上，也是基於同樣理由：你大可使用這些停車位，但你自己放棄了。

房價 芝加哥 舊金山

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