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實現五子登科的「美國夢」 要花340萬元

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適合有小孩的家庭 全球最寧靜海灘在美國

編譯周靜芝 / 即時報導
夏威夷茂宜島海灘。Photo by Kenneth Oh on Unsplash
夏威夷茂宜島海灘。Photo by Kenneth Oh on Unsplash

有個旅遊地點永遠是多數人度假選擇的心頭好：海灘。人們總是想要遠離喧囂的日常，在風景如畫的海灘找尋一份寧靜。今日美國（USA Today）報導，海灘度假僅次於探親訪友，是第二多美國人今年計畫的休閒旅遊，而對於多代同遊的家庭旅行來說，它則是首選。

夏威夷旅遊網站HawaiianIslands分析了150多萬則國際旅遊評論網站TripAdvisor上、在「最受歡迎海灘」中提到「寧靜水域」的英文留言，列出北美水域最寧靜海灘的名單，以下是前三名：

1. 夏威夷茂宜島的Baby Beach

茂宜島的Baby Beach以被27.82%貼文提及「寧靜水域」，登上全球最寧靜海灘榜首。Baby Beach位於該島西岸，離岸的礁石圍繞著大片的瀉湖。HawaiianIslands行銷經理貝茲（Brittany Betts）表示，Baby Beach是有幼兒家庭戲水的理想地點，由於水面十分平靜、水位也淺，為孩子提供了在海中弄潮的絕佳環境。

2. 巴哈馬伊柳塞拉島（Eleuthera）的Ten Bay Beach

巴哈馬的Ten Bay Beach擁有碧綠的海水與水位不深的沙灘，是北美第二寧靜的海灘。這片寬闊綿延的海灘深受帶著小孩的家庭喜愛，可安心讓孩子在平緩的海水中嬉戲。退潮時，人們還可從沙灘走向海裡，一路沿著裸露的沙洲蜿蜒前行。

3. 巴貝多橋鎮（Bridgetown）的Browne’s Beach

這片遠近馳名的半英里長白沙灘是巴貝多（Barbados）首都橋鎮最美的海灘之一，以寧靜、清澈的海水吸引眾多遊客。在20.50%的TripAdvisor留言中，網友都強調了這裡平靜的海水。Browne’s Beach以擁有自然美景及喬治·華盛頓曾造訪的歷史故事而聞名，附近有巴貝多遊艇俱樂部、巴貝多航行俱樂部等地標。

巴哈馬伊柳塞拉島海灘。Photo by Cristofer Maximilian...
巴哈馬伊柳塞拉島海灘。Photo by Cristofer Maximilian on Unsplash

夏威夷 茂宜島

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