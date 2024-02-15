享受乾淨舒適飛行 空姐說搭機注意3件事

Photo by Suhyeon Choi on Unsplash

新冠疫情 結束後，全球掀起出國旅遊熱潮，一名空姐以自己五年工作經驗，提醒網友要有舒適乾淨的飛行，搭機時要注意的三件事情，獲得許多網友回應。

來自德州 達拉斯的空服員雪兒·基萊(Cher Killough)經營社群平台抖音 (TikTok)，擁有11萬5000名訂閱戶，她提醒搭機時應注意的第一件事就是穿著，她說：「我永遠不會穿短褲上飛機。」並強調：「空調很冷，你會被凍死。」

除了客機機艙內猶如北極般寒冬，不穿短褲還有更重要的原因，基萊指出，裸露的皮膚順著充氣逃生滑梯的尼龍表面快速溜下，會產生強烈摩擦，她說：「萬一遇上緊急疏散，乘客必須從滑梯上滑下來時，會讓屁股灼傷。」

這位金髮空姐還建議旅客安排轉機，一定要預留充足時間：「我絕對不會預留少於三小時的轉機時間。」並補充道：「班機延誤可能有一百萬零一種原因，而2024年搭機旅行遇上班機延誤的情況將非常普遍。」

基萊警告旅客：「如果轉機時間少於三小時，錯過班機的可能性非常高。」

最後基萊以自身工作經驗，呼籲乘客最好不要使用機內廁所的衛生紙，她說：「如果仔細檢查衛生紙，保證你會發現上面有水漬或是你以為是水漬的東西。」

基萊坦言：「我們知道大多數男性連在正常環境下都無法瞄準尿斗、好好上廁所，更何況在3萬6000呎高空遭遇亂流的情況下，所以我想提醒所有女性同胞最好改用面紙。」

基萊提供的三大搭機注意事項，獲得許多網友回應，一名網友盛讚：「感謝你提供的寶貴建議。」還有同行空姐也深表認同：「所有建議都很中肯，我也絕不穿涼鞋或人字拖，如果必須上廁所，我也會戴上手套，因為很多人不洗手。」另外有網友貼文表示：「感謝，我很少用洗手間，但現在絕對避免用衛生紙。」