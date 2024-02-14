對美國歷史有興趣 何不搭「美國革命」河輪

「美國郵輪」3月將開闢從華府出發，行經乞沙比克灣、波多馬克河與約克河的「美國革命」河輪航線。該公司於2018年首次開啟停靠華府的航線，今年是首次往返華盛頓特區。取自American Cruise Lines網站

邁阿密被譽為「世界郵輪之都」，許多郵輪從這裡航向全世界，但現在遊客也可以從首都出發。「美國郵輪」（American Cruise Lines）3月將開闢從華府 出發，行經乞沙比克灣（Chesapeake Bay）、波多馬克河（Potomac River）與約克河（York River）的「美國革命」河輪航線。該公司於2018年首次開啟停靠華府的航線，今年是首次往返華盛頓特區。

業務總監梅麗莎·楊（Melissa Young）表示，在獨特的美國航線上，小型河輪可靈活往返大型郵輪無法停靠的港口。

「美國郵輪」將在春、秋兩季間行駛這條航線，並計畫在2025與2026年增加航行日程。今年的首航將於3月26日啟程，由去年新推出、可載客100人的美國榮耀號（American Glory），以及可載客170人的美國憲法號（American Constitution）執行任務。

為期10晚的河輪之旅將從華盛頓特區西南的碼頭出發，附近有餐廳、購物中心與夜間娛樂場所，包括The Anthem音樂廳。行程中，遊客有如翻開一頁頁美國歷史，參觀馬里蘭州安納波利斯的「獨立宣言」簽署人威廉·帕卡故居（William Paca House）；探索維吉尼亞州 從威廉斯堡殖民地社區到約克鎮戰場的「歷史三角」（Historic Triangle），約克鎮是獨立戰爭最後一役的所在地。遊客還可參觀第一任總統喬治·華盛頓故居弗農山莊（Mount Vernon），以及維吉尼亞州第二大城諾福克（Norfolk）等地的景點，郵輪將停泊諾福克過夜。

航行結束後，郵輪會在華府待一晚，讓旅客有時間探索這座城市，參觀史密森尼博物館 群，並順訪維州古城亞歷山卓等。如果希望出發前在華府逗留更長時間，還可預訂住宿四季酒店（Four Seasons）。

根據該公司網站說明，2024年行程的報價為每人6160元（雙人艙房）起，包含所有餐食、飲料、船上娛樂等；部分出發行程還包括免費往返機票。