訂艙房 郵輪員工說這5種最好

旅客所選擇的艙房攸關他們上船後的體驗。路透

商業內幕（Business Insider）旅遊專欄作者莎朗·沃（Sharon Waugh）指出，她為兩家郵輪公司工作的六年內，瞭解到旅客所選擇的艙房攸關他們上船後的體驗。

莎朗·沃後來成為郵輪娛樂節目的主持人，但她一開始是從事客服工作，經常要處理旅客對艙房的抱怨。以下是她認為在預訂郵輪艙房時的幾個最佳選擇：

• 低樓層艙房（Ocean-level cabins）

如果容易暈船，那麼郵輪的中心位置，即船體中央是最佳選擇。這裡離水面最近，搖晃程度也最小。船身越小，感受到的晃動就越大，所以在海上容易反胃的人最好考慮預訂巨型郵輪的這類艙房；巨型郵輪的定義為至少有1500個艙房。

• 套房（Studio rooms）

部分郵輪公司，例如挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）、皇家 加勒比郵輪（Royal Caribbean）、名人郵輪（Celebrity Cruises）與維珍郵輪（Virgin Voyages），均提供單人住套房。

有些郵輪公司（例如挪威郵輪）在套房附近設有貴賓室，只有入住套房的旅客才能享用；裡面可供交際、參與船上舉辦的娛樂活動。

• 左舷或右舷艙房（Port or starboard staterooms）

在預訂帶窗戶或陽台的艙房前，可能需要考慮郵輪的航線。如果想沿著風景優美的海岸線一路航行，就得知道船的哪一邊朝向它；這樣才好選擇左舷艙房（位於船的左側）或右舷艙房（位於船的右側），以取得最佳景觀。

• 靠近熱門場所的艙房

如果想在船上某個地方（例如水療中心、泳池甲板或賭場）消磨較長時間，可能需要預訂一個靠近它的艙房，或至少與它在船的同側。

莎朗·沃發現，郵輪上縱向動線比橫向動線要順暢許多。她說，船艙與喜歡去的場所在同一側，會節省很多時間，尤其是在較大的船上。

• 電梯旁的艙房

不想走遠路或行動不便的旅客，可能希望預訂一個靠近電梯的艙房，這樣便能輕鬆到達船上的公共區域。

儘管法律規定，所有在美國註冊的郵輪都需具備一定的無障礙設施，但行動不便的旅客還是該事先查看每艘郵輪的空間規畫、功能與無障礙設施。

莎朗·沃指出，靠近電梯的艙房可能很方便，但缺點是房間外往來走動的人會帶來更多的噪音。