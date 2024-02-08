我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員要求拜登 開除社安局監察長

習近平與普亭通話 稱同經受了諸多風浪考驗

訂艙房 郵輪員工說這5種最好

編譯周靜芝 / 即時報導
旅客所選擇的艙房攸關他們上船後的體驗。路透
旅客所選擇的艙房攸關他們上船後的體驗。路透

商業內幕（Business Insider）旅遊專欄作者莎朗·沃（Sharon Waugh）指出，她為兩家郵輪公司工作的六年內，瞭解到旅客所選擇的艙房攸關他們上船後的體驗。

莎朗·沃後來成為郵輪娛樂節目的主持人，但她一開始是從事客服工作，經常要處理旅客對艙房的抱怨。以下是她認為在預訂郵輪艙房時的幾個最佳選擇：

• 低樓層艙房（Ocean-level cabins）

如果容易暈船，那麼郵輪的中心位置，即船體中央是最佳選擇。這裡離水面最近，搖晃程度也最小。船身越小，感受到的晃動就越大，所以在海上容易反胃的人最好考慮預訂巨型郵輪的這類艙房；巨型郵輪的定義為至少有1500個艙房。

• 套房（Studio rooms）

部分郵輪公司，例如挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）、皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean）、名人郵輪（Celebrity Cruises）與維珍郵輪（Virgin Voyages），均提供單人住套房。

有些郵輪公司（例如挪威郵輪）在套房附近設有貴賓室，只有入住套房的旅客才能享用；裡面可供交際、參與船上舉辦的娛樂活動。

• 左舷或右舷艙房（Port or starboard staterooms）

在預訂帶窗戶或陽台的艙房前，可能需要考慮郵輪的航線。如果想沿著風景優美的海岸線一路航行，就得知道船的哪一邊朝向它；這樣才好選擇左舷艙房（位於船的左側）或右舷艙房（位於船的右側），以取得最佳景觀。

• 靠近熱門場所的艙房

如果想在船上某個地方（例如水療中心、泳池甲板或賭場）消磨較長時間，可能需要預訂一個靠近它的艙房，或至少與它在船的同側。

莎朗·沃發現，郵輪上縱向動線比橫向動線要順暢許多。她說，船艙與喜歡去的場所在同一側，會節省很多時間，尤其是在較大的船上。

• 電梯旁的艙房

不想走遠路或行動不便的旅客，可能希望預訂一個靠近電梯的艙房，這樣便能輕鬆到達船上的公共區域。

儘管法律規定，所有在美國註冊的郵輪都需具備一定的無障礙設施，但行動不便的旅客還是該事先查看每艘郵輪的空間規畫、功能與無障礙設施。

莎朗·沃指出，靠近電梯的艙房可能很方便，但缺點是房間外往來走動的人會帶來更多的噪音。

皇家

上一則

ESPN、福斯、華納攜手 今秋推一站式體育串流平台

下一則

用瓦斯爐做菜？避免4錯誤確保安全

延伸閱讀

松立假期專精世界各國的旅遊2月29日前報名參團 享折扣優惠

松立假期專精世界各國的旅遊2月29日前報名參團 享折扣優惠
避開人潮 選搭較老郵輪可省錢

避開人潮 選搭較老郵輪可省錢
佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉
20層甲板、載近萬人 全球最大郵輪海洋標誌號邁阿密首航

20層甲板、載近萬人 全球最大郵輪海洋標誌號邁阿密首航

熱門新聞

不想花大錢買新車、打算以實惠價格購買可靠的二手車，雖是不錯的如意算盤，然而有些「地雷」車款並不是很好的投資。路透

買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失

2024-02-02 09:52
古巴哈瓦那。Photo by Spencer Everett on Unsplash

寫過66本旅遊書 他最愛這5城市

2024-02-06 12:18
油炸食物。Image by AquinoeBrito from Pixabay

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

2024-02-01 09:25
2024年在內華達州拉斯維加斯舉行的消費性電子展中，有人在拍攝本田Honda去年11月才推出的折疊式純電動機車Motocompacto。歐新社

本田折疊式電動機車 重量僅41磅 時速可達15哩 售價995元

2024-01-31 09:47
Image by ally j from Pixabay

馬鈴薯剛出烤箱 記得做這動作保持鬆軟質地

2024-02-02 11:15
如果想在家或在世界任何地方都可工作，不妨考慮從事會計、科技或平面設計方面的工作。示意圖。Photo by Anete Lūsiņa on Unsplash

想遠距工作？這10家公司在招人

2024-01-31 10:14

超人氣

更多 >
每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀
演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他
華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字
「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透
冒險為中共國防做貢獻 57歲華男涉竊美核武機密被捕

冒險為中共國防做貢獻 57歲華男涉竊美核武機密被捕