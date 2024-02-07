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波音737 Max 9復航了可靠嗎? 消費者該注意些甚麼?

編譯彭尚興／即時報導
波音737 Max 9客機。美聯社
波音737 Max 9客機。美聯社

上月初一架波音737 Max 9客機在飛行中發生意外門板脫落事件後，全美使用該型客機的兩家航空公司阿拉斯加航空與聯合航空，便相繼停飛同款客機進行檢查，並於月底宣布完成檢查的飛機已陸續復航。

儘管這起空中驚魂並未造成重大傷亡，但已引起不少乘客對於737 Max 9系列安全性的疑慮。據美聯社報導，消費者主要的問題在於：

1. 停飛期間做了哪些檢查？

這次停飛主要是針對波音737 Max 9型客機的內嵌式門板(door plug)進行安全檢查。由於這型客機的最大載客量多達220人，所以依照航空法規，要比舊型的737客機多設兩道逃生門。不過有些航空公司的實際座位配置不到這個數目，不需要用到額外出口，因此就用門板將艙門塞住，以螺栓固定，減輕機身重量。

安檢過程中，共發現40架Max 9型客機有螺栓鬆動的情形，已全部依照指令修復。

2. 737 Max 9究竟安不安全？

聯邦航空管理局(FAA)針對這起事件，發布了一份詳細的技術指令。FAA局長惠特克(Mike Whitaker)表示，只要業者確實遵照指令執行檢查，並修正問題，他對於737 Max 9的安全性有充分信心。

3. 阿拉斯加航空的業務有受影響嗎？

發生門板掉落事件的阿拉斯加航空承認，一月以來遭遇部分訂位被取消和業績下降的情形，但預期只會維持數周。該公司執行長米尼庫奇(Ben Minicucci)表示，「一開始民眾難免會有些疑問、有些焦慮，但假以時日，他們對於飛機安全性的信心就會恢復。」

4. 我要怎麼查看我搭乘的是哪種機型？

其實大多數的旅客不在乎、也不會分辨自己搭乘的是哪型客機。但若要刻意避免特定機型，可以在訂位網頁上搜尋相關資訊；各家航空公司的呈現方式並不相同。美國航空會直接在班機時刻表上註明機型，西南航空要點擊「班機號碼」才會顯示，阿航和聯合則必須點開「詳細內容」(details)才看得到。 

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