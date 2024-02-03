搭機將嬰兒「抱懷裡」飛機艙門掉落 恐被甩出

因財務考量，搭飛機時把幼兒抱在懷中雖不違反規定，但卻造成危險。(路透)

1月5日一架阿拉斯加航空波音737 Max 9型客機機身左側一片內嵌式艙門在飛行中突然掉落的事件，令所有乘客餘悸猶存，國家運輸安全委員會(NTSB)事後調查發現，當時機艙內有三名嬰幼兒旅客被抱在同行照顧者的懷裡，若其中有任何一人坐在掉落門板旁的26A或26B號座位，後果恐不堪設想。

NTSB主席霍曼迪(Jennifer Homendy)指出，儘管將嬰幼兒抱在懷裡並未違反相關規定，但絕不是最安全的乘座方式。NTSB和聯邦航空管理局(FAA)的安全指南皆強烈建議，嬰幼兒搭乘飛機時，應該置於FAA認證合格的汽車安全座椅內，再用安全帶繫在飛機座位上。

空服員協會(Association of Flight Attendants)國際總會長莎拉·尼爾森極力贊同上述建議。她指出，當阿拉斯加航空班機在半空中門板脫落時，會造成機艙內部「爆炸性失壓，產生巨大吸力。」身為人母的尼爾森表示，「即使有世界上最強的母愛或父愛，當妳靠近那個洞口時，妳也抱不住妳的孩子。」

但許多為人父母者往往因為財務考量，選擇搭飛機時一路抱著小孩，因為兩歲以下、不占座位的嬰幼兒，票價大約僅為成人的10％。一位母親表示，她並不是不愛自己的小孩，「但幹嘛花好幾百元甚至上千元幫小孩買個單獨座位，我只要忍耐幾個小時就可以省下一大筆錢」。