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搭機前量體重 華航跟進實施：隨機抽樣旅客、會保密

飛機上有最安全機位？認真聽「這個」更能救命

編譯陳韻涵／綜合報導
搭飛機選哪一個座位最安全？答案會讓絕大多數人失望。(美聯社)
搭飛機選哪一個座位最安全？答案會讓絕大多數人失望。(美聯社)

阿拉斯加航空(Alaska Airlines)和日本航空(Japan Airlines)接連發生事故後，許多人納悶：機上最安全的位置存在嗎？

佛羅里達州安柏瑞德航太科技大學(Embry-Riddle Aeronautical University)航太鑑定實驗室主任、事故調查員布里克豪斯(Anthony Brickhouse)說：「確實沒有『最安全』的機位。」

每天有數百萬名旅客順利飛抵目的地，布里克豪斯表示，飛安事故不常見，但當意外發生，沒有人能預知情況發展，畢竟空中緊急事態罕見且無法預測。

他說：「若你能告訴我飛機如何墜毀，我就能告訴你要坐哪。」

布里克豪斯表示，通常機尾較安全，其次是機翼附近的座位；機翼的「堅固結構零件」讓機翼能承受碰撞。

布里克豪斯個人偏好逃生門那排座位，因為會有較大的伸腿空間，且「若真出事，我就在出口」。

布里克豪斯等航空專家表示，比起擔心機位，更要留意起飛前的安全簡報，多數時候乘客不會理會空服員講解和椅背螢幕上播放的安全影片。

他說，空服員曾提醒乘客繫上安全帶，並找到離座最近的緊急出口，曾有一次事故，旅客忽略了就在身後一排的逃生出口。

布里克豪斯說：「從心理層面剖析，人們喜歡從進來的位置離開機艙，但更重要的是隨時警覺並了解當時情況」。

航太 佛羅里達州 日本

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