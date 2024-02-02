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今年發生多宗謀殺 國務院提高牙買加和巴哈馬旅遊警示

編譯周靜芝 / 即時報導
國務院日前對計畫前往巴哈馬（Bahamas）的遊客發布了二級旅行警示，並對牙買加旅遊提出三級警示。路透
國務院日前對計畫前往巴哈馬（Bahamas）的遊客發布了二級旅行警示，並對牙買加旅遊提出三級警示。路透

國務院日前對計畫前往巴哈馬（Bahamas）的遊客發布了二級旅行警示，並對牙買加旅遊提出三級警示。

該警示於1月26日發布，提醒遊客對該國犯罪事件增加「提高警惕」，特別是在巴哈馬首都拿騷（Nassau）所在的新普羅維登斯（New Providence）島與自由港（Freeport）所在的大巴哈馬島。

美國駐巴哈馬大使館發布的安全警報也提醒美國公民，今年初以來，拿騷已發生18起謀殺案。警報中指出，謀殺發生在任何時間，包括光天化日下的街頭；幫派暴力是謀殺案激升的主因。

根據國務院的警示，旅行者在拿騷Shirley街以南的Over the Hill地區需提高警戒，當地幫派的火併導致凶殺率居高不下，主要影響到當地居民。

國務院在聲明中指出，包括入室盜竊、武裝搶劫與性侵等暴力犯罪，在旅遊區和非旅遊區都有發生；住在沒有私人保全駐守的短期度假出租屋時，更要提高警覺。

國務院也對參與水上觀光等商業休閒水上活動提出警告，指這些活動未受到持續監管，水上交通工具可能維護不善，一些經營者可能未經安全認證。此外，還提醒遊客在游泳時要注意沙魚，因為最近發生了與沙魚有關的致命和非致命事件。

美國駐牙買加大使館則警告「暴力犯罪，例如入屋搶劫、武裝搶劫、性侵和兇殺」在牙買加很常見，連在度假大飯店也常發生性侵。大使館又說，牙買加警察往往無法有效回應嚴重犯罪事件，醫院和救護車不見得可靠，私立醫院可能要求先付錢。

牙買加今年到1月27日為止，發生65宗兇殺案，雖少於去年同期，但槍案和犯罪受傷人數增加。大使館提醒，牙買加的兇殺率已有好幾年為西半球國家最高之一。

國務院 大使館 暴力犯罪

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