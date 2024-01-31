班機若因風雪或惡劣天氣取消 乘客如何應付

儘管天候因素造成班機取消不是航空公司的過錯，但依法業者還是有責任要為旅客安排轉運或退費。圖為休士頓喬治布希洲際機場內的旅客。美聯社

冬季多風雪，往往嚴重影響空中交通。儘管天候因素造成班機取消不是航空公司的過錯，但依法業者還是有責任要為旅客安排轉運或退費。

美聯社報導建議旅客採取以下步驟，避免讓自己陷入困境，或損失權益。

1. 注意氣象預報，前往機場前再次確認。

得知惡劣天氣預報，主動聯絡航空公司，確認預定航班是否會受影響。若航空公司預期將遭遇大規模惡劣天候，會免費為旅客改訂其他日期班機。出發前往機場前，再次查看航空公司或機場官網，或善加利用航班追蹤應用程式。

2. 抵達機場後才發現班機被取消，該怎麼辦？

別驚慌，先洽詢航空公司櫃台人員改訂其他航班，或撥打免付費電話。無論你持有的機票有何限制，這種情況下航空公司都要幫你改訂航班，不得收取任何費用；你甚至可以要求航空公司幫你改訂其他業者的班機。但要有心理準備，惡劣天候往往造成大範圍、全面性的停飛，你的行程可能無法立即得到重新安排，尤其是在旅遊旺季或交通尖峰時刻。保持冷靜和禮貌，會讓過程更為順利。

3. 我買的是折扣機票，可以要求退費嗎？

可以，即便你買的是「不可退費」(non-refundable)的廉價機票，而且連行李托運費、指定座位或座艙升等所有附加費用都必須一併退還，這是法律規定。旅行業者建議，不要接受折扣券或兌換券等替代方案，一定要指定現金或信用卡 退費。

4. 班機取消造成不便，我可以要求補償嗎？

很遺憾，不可以。各家航空業者對於補償旅客因班機取消而衍生的額外支出，例如餐飲或住宿等費用，政策各自不同，並無法律硬性規定。聯邦運輸部已準備修法強迫航空公司為其可究責的疏失部分，對消費者提供補償。

5. 非去不可的行程，不妨事先預訂備用航班。

如果天氣預報不樂觀，但又非去不可的行程，旅行業者建議，不妨在臨行前預訂後備航班，以防萬一原訂班機被取消，臨時搶不到機位。達美航空 (Delta)和西南航空(Southwest)允許旅客在訂位24小時內取消訂位，全額退費。