好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多(Costco)。美聯社

即使是好市多 (Costco)的長期會員，也可能不知道好市多有一個完整的旅遊部門「好市多旅遊」(Costco Travel)，提供飯店、租車 、遊輪、主題樂園套餐等優惠。

根據好市多旅遊網站，旗下員工是由訓練有素、旅遊知識淵博的專家組成，會幫助會員做好假期規畫，為所有旅遊產品提供明確定價，因此會員在預訂前就能清楚地知道他們的旅行將花費多少錢。

該旅遊網站提供以下好處︰

1. 提供旅遊套餐，如非洲野生動物園，阿拉斯加的遊船，主題公園的假期，全包式的旅行，以及在加勒比海、夏威夷、墨西哥、歐洲、哥斯達黎加等地的度假。部分包括餐飲和水療積分，甚至好市多禮卡。 還有Kirkland Signature度假優惠，包括前往地中海、加勒比海及阿拉斯加等地遊輪。

2. 現金回贈，儘管高級會員費用比標準會員要貴，但在好市多購物每年可獲得消費額2%的現金回贈獎勵，最高可達1000元。如果用於好市多旅遊，可以更快獲得1000元獎勵。

3. 不定時提供限時優惠及額外優惠，包括減少或免除度假村費用、免費食品、旅行積分及客房升級等福利。但必須動作迅速把握時機，因為一般只在非常有限的時間內提供。

4. 租車時可以加另一位司機。在好市多旅遊租車，儘管主要駕駛者必須是會員，但可以免費增加一名司機，且毋須是會員，但若在 25 歲以下，則要額外付費。

5. 主題樂園優惠。許多家庭想著一家大小去迪士尼 或環球主題樂園度假，但門票及住宿可能很昂貴，好市多旅遊長期提供前往迪士尼世界(Walt Disney World)、奧蘭多環球影城及迪士尼樂園(Disneyland)的套餐行程。有些套餐還包含迪士尼禮卡。